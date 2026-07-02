Španska dirkača Mir in Holgado leta 2027 za Ducati-Gresini

Španska motociklista Joan Mir in Daniel Holgado se bosta prihodnje leto pridružila moštvu Ducati-Gresini v svetovnem prvenstvu kraljevskega razreda motoGP, je danes sporočila italijanska ekipa.

Osemindvajsetletni Mir, ki je osvojil dva naslova svetovnega prvaka – po enega v motoGP in najšibkejšem razredu moto3 –, prihaja iz Honde. Tam je v štirih sezonah dosegel le dve uvrstitvi na zmagovalni oder.

Enaindvajsetletni Holgado pa bo z Gresinijem debitiral v motoGP po prestopu iz nižjega razreda moto2.

»Še naprej ostajamo ekipa, ki želi iz sezone v sezono napredovati, in tudi leta 2027 bomo to počeli z dvema dirkačema. Vanju močno verjamemo in jima bomo nudili vso potrebno podporo,« je ob tem dejala lastnica moštva Nadia Padovani.

»Danija spremljamo že kar nekaj časa in veseli nas, da bo svojo debitantsko sezono v motoGP začel prav pri nas. Joan pa je svetovni prvak razreda motoGP; njegovi dosežki govorijo sami zase,« je dodala Padovani.

Sedanja dirkača moštva, Alex Marquez in Fermin Aldeguer, naj bi se prihodnjo sezono pridružila ekipama KTM oziroma Ducati VR46.