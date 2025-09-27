Španski as odšteva do nove lovorike

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati), ki je osvojil prvo startno mesto na dirki za veliko nagrado Japonske, je nato zmagal tudi na šprinterski dirki za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motoGP. Drugi v Motegiju je bil njegov španski moštveni kolega Marc Marquez, ki lahko ta konec tedna osvoji sedmi naslov svetovnega prvaka.

Bagnaia, dvakratni svetovni prvak (2022, 2023), je štartal s prvega položaja, vodil od začetka do konca in brez težav zmagal. Tretji je bil španski član ekipe KTM Pedro Acosta.

Marc Marquez, tretji na štartni vrsti, je imel povprečen začetek in izgubil eno mesto, nato pa je dolgo časa zaostajal za svojim rojakom Joanom Mirom (Honda), ki je bil v kvalifikacijah drugi, preden ga je končno prehitel in proti koncu dirke premagal še enega Španca Acosto.

Njegov mlajši brat Alex Marquez (Ducati Gresini), edini, ki mu še lahko prepreči osvojitev sedmega naslova svetovnega prvaka v razredu motoGP, je končal komaj na 10. mestu in ostal brez točk za SP. Marc Marquez je tako naredil nov korak proti naslovu, Alex bi moral v nedeljo osvojiti sedem točk več, da bi podaljšal boj za naslov za še en teden.

v slabem spominu pa si bo to dirko ohranil Jorge Martin (Aprilla), sicer sedanji svetovni prvak, saj si je po trčenju s svojim italijanskim sotekmovalcem Marcom Bezzecchijem zlomil ključnico.