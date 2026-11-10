Španski premier: Trumpova predaja pokala je bila zame politični orgazem

Španski premier Pedro Sánchez je v intervjuju za španski televizijski kanal La Séptima podal komentar, ki ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu nikakor ne bo všeč.

Napeti odnosi med španskim premierjem in Trumpom segajo na začetek vojne v Iranu. Takrat se je Španija oddaljila od konflikta in Trumpa – med drugim ameriškim letalom ni dovolila pristajati na svojem ozemlju –, kar ameriškemu predsedniku ni bilo niti najmanj všeč. Posledično je Španiji zagrozil s prekinitvijo trgovanja in z izločitvijo iz Nata.

Sledilo je nogometno svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, ki ga je zmagala prav Španija. Trump je moral na končni podelitvi zmagovalcem predati pokal, kar je Pedro Sánchez označil za njemu zelo mil dogodek: »Zmaga na svetovnem prvenstvu v ZDA in nato Trumpova predaja pokala naši reprezentanci je bila zame pravi politični orgazem.«

Sánchez ima sicer v Španiji precej težav. Množične demonstracije zaradi stanovanjske krize je poskušal umiriti z ukrepi proti njej, a je opozicija zminirala njegove načrte. Zato se je odločil za tvegano potezo in bo 29. novembra preizkusil svojo priljubljenost na volitvah.