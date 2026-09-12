Španski zvezdnik si je vnovič pokoril konkurenco

Španski motociklist Marc Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado San Marina v Misanu v svetovnem prvenstvu razreda motoGP. Španski as je ugnal dirkača Aprilie, Italijana Marca Bezzecchija in Španca Jorgeja Martina. Za slednjim je tako še zmanjšal zaostanek v skupni razvrstitvi prvenstva.

Triintridesetletni Marquez, aktualni svetovni prvak, je danes odlično startal in takoj prišel mimo zmagovalca kvalifikacij Bezzecchija. Vodstvo je nato zadržal tudi vseh 13 krogov. Za vodilnim dvojcem je vodilni v skupnem seštevku Martin zaostal 3,538 sekunde. Četrti je bil Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), peti Španec Alex Marquez (Gresini) in šesti rojak slednjega Pedro Acosta (KTM).

Še en Španec Fermin Aldeguer (Gresini), ki je startal kot tretji, je končal na osmem mestu. Na vrhu seštevka prvenstva ima Martin zdaj 263 točk, Marc Marquez je pri 249 in zaostaja za 14 točk. Blizu je tudi Bezzecchi, Italijan ima 241 točk. Pred tem je dopoldanske kvalifikacije dobil Bezzecchi, ki bo tudi v nedeljo startal s prvega mesta.

Voznik Aprilie je ob tem postal prvi dirkač v zgodovini, ki mu je krog kultnega dirkališča v Misanu uspelo prevoziti v manj kot minuti in pol. Nedeljska klasična dirka za VN San Marina, 14. od 22 dirk letošnje sezone SP, se bo začela ob 14. uri.