Spektakel v Londonu preložen

London

Nazadnje se je oddolžil Ruizu

Anthony Joshua (desno) je nazadnje premagal Andyja Ruiza. FOTO: AFP

- Britanski boksarski zvezdnikzaradi pandemije koronavirusa 20. junija ne bo branil šampionskih pasov v supertežki kategoriji, so sporočili promotorji.Joshua bi moral braniti naslove v verzijah WBA (super), IBF, WBO in IBO na štadionu Tottenhama v Londonu. Izzivalec je BolgarIz agencije Matchroom so sporočili, da se o novem datumu še pogovarjajo. Še vedno je želja, da bi bil dvoboj na štadionu, ki sprejme več kot 60.000 gledalcev.Joshua je bil pretekli mesec v samoizolaciji, potem ko se je srečal z britanskim, ki je bil okužen z novim koronavirusom.Svoj zadnji dvoboj je imel decembra lani, ko je v Rijadu dokaj zanesljivo po točkah premagal Američana mehiških koreninmlajšega.Tridesetletni britanski boksarski težkokategornik, ki je doslej dosegel 23 zmag, od tega 21 s knockoutom, se je tedaj Ruizu mlajšemu oddolžil za svoj edini poraz v svoji poklicni karieri, ki ga je sredi minulega leta doživel prav proti njemu na dvoboju v New Yorku.Njegov nesojeni tekmec, 38-letni Pulev, je doslej zbral 29 dvobojev: 28-krat je zmagal, edini poraz pa je doživel 2014, ko ga je premagal Ukrajinec