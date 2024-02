Spektakel v Vegasu, ki bo zaradi Taylor Swift angažiral tudi nežnejši spol

V nadaljevanju preberite:

Ni ga bolj primernega prizorišča za veliki finale lige NFL v ameriškem nogometu kot Las Vegas. Pri superbowlu gre v prvi vrsti za šov in spektakel in vse to in še več si lahko obetajo navijači, radovedneži in vplivneži, ko se bosta v nedeljo (v ponedeljek ob 0.30 po slovenskem času) v mestu pregrehe srečala morda najbolj atraktivni ekipi Kansas City Chiefs in San Francisco 49ers. Tokrat ne bo veljal rek, kar se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu. Gledanost naj bi bila rekordna, saj se je za »football« po ameriško zavoljo Taylor Swift ogrel tudi nežnejši spol.

Kaj bo še zaznamovalo 58. superbowl? Kdo so glavni akterji? Koliko stane reklama, koliko vstopnice? Kdo bo pel himno in kdo bo zvezdnik šova ob polčasu?