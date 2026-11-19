Februarja jih je bilo v londonski dvorani 2500, prihodnje leto jih želijo na istem dogodku zbrati tudi 10.000.

Pro Climbing League, novo tekmovanje v športnem plezanju, na katerem je ob februarski premieri nastopila tudi Janja Garnbret, se po uspešni prvi izvedbi močno širi. Organizatorji so danes sporočili, da so z londonsko Olympio sklenili triletni dogovor, nova sezona pa bo namesto ene same tekme ponudila tri postaje v treh evropskih prestolnicah.

Začelo se bo 23. januarja v Berlinu, nadaljevalo 13. februarja v Parizu, finale pa bo 20. marca v Londonu. Tam se bo tekmovanje iz dvorane Magazine London preselilo v precej večjo Olympia Grand Hall, kjer pričakujejo od 8000 do 10.000 gledalcev.

Prva izvedba se je sicer razprodala v manj kot 24 urah, med največjimi imeni večera pa je bila prav Garnbretova. Slovenka se je prebila vse do finala, kjer jo je premagala Francozinja Oriane Bertone.

Iz ene tekme nastaja evropska serija

Format ostaja precej drugačen od tistega, ki so ga gledalci vajeni iz svetovnega pokala. Plezalca se postavita drug ob drugega in hkrati napadata enaka balvana, boljši v neposrednem dvoboju pa napreduje.

Prihodnje leto bo na vsaki postaji nastopilo 24 tekmovalcev, po 12 v moški in ženski konkurenci. Popoldne bodo na vrsti skupinski dvoboji, zvečer pa izločilni boji in finale.

»Po neverjetnem odzivu na našo londonsko premiero smo vedeli, da potrebujemo prizorišče, ki bo ustrezalo našim ambicijam,« je širitev pojasnil operativni direktor Pro Climbing League Neil Wyatt.

Po njegovih besedah jim bo večja dvorana omogočila nadgradnjo celotnega programa. Obiskovalci bodo tako lahko spremljali ogrevanje tekmovalcev, se srečali z najboljšimi plezalci, na voljo pa bodo tudi interaktivne plezalne stene in druge spremljevalne vsebine.

Garnbretove še ni med potrjenimi

Prva imena za novo sezono so organizatorji že razkrili. Med njimi so olimpijski prvak Toby Roberts, zmagovalka prve izvedbe Bertonejeva, Erin McNeice, Mejdi Schalck, Lucia Dörffel in Elias Arriagada Krüger, seznam pa bodo v prihodnjih mesecih še dopolnjevali.

Garnbretove med doslej potrjenimi tekmovalkami še ni.