Spektakli na snegu, pa tudi štadionih in dvoranah ter še posladek iz ZDA

Rdeča nit tega športnega tedna in tudi naslednjega bosta svetovni prvenstvi v alpskem smučanju, ki ga bosta gostili francoski smučarski središči Courchevel in Meribel, in biatlonu v Oberhofu.

Nato bo sledilo še svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. A tudi zunaj belih poljan bo pestro dogajanje. Košarkarji Olimpije bodo iskali pot iz krize, zadnjo rešilno bilko bodo lovile rokometašice Krima Mercatorja v ligi prvakinj, hokejiste čaka turnir v Bolzanu, začel se bo spomladanski del nogometnega prvenstva, ki ga bo odprla vodilna Olimpija.

Anamarija Lampič bo prvič nastopila na svetovnem prvenstvu v biatlonu. FOTO: AFP

Gremo po kronološki niti, danes bodo na SP v akciji alpinke, ki bodo tekmovale v kombinaciji s superveleslalomom (11.00) in slalomom (14.30), hokejisti pa bodo na Bledu popoldne predstavili načrte ob začetku prvega cikla priprav za SP skupine A.

13 točk prednosti pred Koprom imajo nogometaši Olimpije pred začetkom spomladanskega dela sezone.

Začeli se bodo teniški turnirji v Cordobi, Montpellieru in Dallasu (ATP) ter Abu Dabiju in Linzu (WTA). Jutri bodo v istem terminu kot dan prej dekleta kombinirali smučarji. V ligi NBA bo Dallas še brez poškodovanega Luke Dončića gostoval pri Utah Jazz.

Cedevita Olimpija išče po iz krize. FOTO: Dragana Stjepanović/ABA

V sredo bo v Meribelu superveleslalom za ženske (11.30) s spet vročo Ilko Štuhec, SP v biatlonu pa bodo odprli z mešano štafeto 4x6 km (14.45). Košarkarji Olimpije bodo v evropski ligi gostovali v Patrasu (18.00) in želeli ohraniti teoretične možnosti za napredovanje. Odbojkarji ACH Volleyja pa bodo tekmovanje v pokalu CEV odprli s prvim četrtfinalnim dvobojem z Modeno (Tivoli, 18.00).

Celjani bodo nadaljevali ligo prvakov. FOTO: CPL

V četrtek bo v Courchevelu moški superveleslalom (11.30), Dallas Mavericks bodo gostovali pri LA Clippers, rokometaši Celja Pivovarne Laško pa bodo nadaljevali tekmovanje v ligi prvakov in želeli pustiti dober vtis v Nantesu (20.45). V Bolzanu se bo začel hokejski turnir, risi bodo najprej igrali proti domači Italiji (17.30). Začel se bo reli za SP na Švedskem.

Lampičeva piše zgodovino

V petek bodo alpinci imeli na SP prost dan, biatlonke z Anamarijo Lampič pa se bodo za kolajne merile v šprintu (14.30). Hokejisti Matjaža Kopitarja bodo ob 13.30 prekrižali palice z Južno Korejo. Ob 16.00 bo tekma smučarskih skakalk v Hinzenbachu.

Krimovke v nedeljo čaka tekma sezone. FOTO: Voranc Vogel

Sobota in nedelja bosta tradicionalno zelo pestri. V Sloveniji bo ob 18. uri podelitev 58. Bloudkovih nagrad za leto 2022. V Meribelu bo ženski smuk s Štuhčevo kot eno glavnih kandidatk za odličja. V Oberhofu bo zmagovalni oder napadal vse boljši Jakov Fak v šprintu na 10 km.

5 kolajn s svetovnih prvenstev ima biatlonec Jakov Fak, štiri je osvojil za Slovenijo.

Spomladanski del 1. SNL bosta odprla Olimpija in mestni tekmec Bravo (15.00), sledila bo tekma Celje – Mura (17,30). Ob 20. uri bo v Rabatu finale svetovnega klubskega prvenstva. V košarki bo Dallas gostoval v Sacramentu, Cedevito Olimpijo čaka tekma lige ABA pri FMP (19.00). Prvi tekmi osmine finala pokala EHF čakata Riko Ribnico (Sandefjord, 16.00) in Gorenje (Famagusta, 19.00).

Jakov Fak bo slovenski adut v Oberhofu. FOTO: Sloski

V Bolzanu se bodo ob 13.00 naši hokejisti pomerili še z Madžari. Skakalke bodo tekmovale v Hinzenbachu, skakalci v Lake Placidu (ob 16.00 posamična, ob 23.00 super ekipna tekma).

V Courcevelu kraljevska disciplina

V nedeljo bodo športni sladokusci prikovani pred zaslone. V Courchevelu se bo ob 11.00 začel moški smuk. V Oberhofu bosta zasledovalni tekmi, biatlonke bodo štartale ob 13,25, biatlonci ob 15.30. V 1. SNL bodo tekme Gorica – Kalcer Radomlje (13.00), Koper – Maribor (15.00) in Domžale – CB24 Tabor Sežana (17.30).

Matjaž Kopitar bo vodil rise v Bolzanu. FOTO: Laszlo Balogh/ Reuters

Dallas Mavericks se bodo morda še enkrat morali znajti brez Dončića v Sacramentu. Po vikendu All Star bodo hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem gostili Pittsburgh. Rokometašice Krima Mercatorja bodo upale, da bi jim točka (ali dve) v Stožicah proti CSM Bukarešti (14,00) prinesla odrešitev in napredovanje v izločilne boje LP.

Olimpija je na pragu naslova. FOTO: NZS

Smučarski skakalci se bodo ob 16.30 merili za točke svetovnega pokala v olimpijskem Lake Placidu. Končali se bodo omenjeni teniški turnirji in reli po Švedski.

Posladek vikenda se bo začel ob 0.30 v noči na ponedeljek, ko se bosta v superbowlu, finalu NFL v ameriškem nogometu, v Arizoni udarila Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs.