Spet rekordni spektakel, zapela bo Rihanna

Eagles (orli), ki slovijo po moštveni igri in strastnih navijačih, so na stavnicah rahli favoriti (kvota 1,80 proti 2,05), toda Chiefs (poglavarji) se lahko vedno zanesejo na enega najbolj vročih tandemov v podajalcu Patricku Mahomesu in 113 kg težkemu lovilcu Travisu Kelceju. Slednji bo imel na drugi strani starejšega in težjega (134 kg) brata Jasona Kelceja in to bo prvič, da se bosta na superbowlu srečala sorojenca. Na igrišču sicer ne, saj oba igrata v napadalni formaciji. »Mama (Donna; op. p.) ne more izgubiti,« se je pošalil Travis Kelce, Jason pa je vprašal očeta Eda, za koga bo navijal in dobil odgovor: »Za tistega, ki bo izgubil.«