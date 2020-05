Spidvej pomahal Ljubljani v slovo

Vodilni as ljubljanskega kluba je že vrsto let Matej Žagar. FOTO: Borut Cvetko

Na stezi štadiona v športnem parku Ilirija so danes zadnjič zahrumeli spidvejski motocikli: z iztekom najemne pogodbe za uporabo objekta se namreč ta atraktivna panoga po 57 letih poslavlja od Zgornje Šiške, so zapisali v sporočilu za javnost Avto-moto touring kluba Ljubljana in dodali, da so v vseh teh letih vzgajali mlade spidvejiste ter skrbeli za treninge in organizacijo dirk v glavnem mestu.V prejšnjem sistemu je bil štadion v družbenem lastništvu, kasneje se je o tem odločalo med Mestno občino Ljubljana (MOL) in Zvezo športnih društev Ilirija, ki je na koncu zmagala. »Vsa leta je AMTK Ljubljana korektno plačeval najemnino, ob koncu sezone 2019 pa smo od lastnika športnega parka Ilirija, ZŠD Ilirija, dobili odpoved najemne pogodbe za štadion, kar pomeni, da steze za spidvej in drugih spremljajočih objektov, ki smo jih nedvoumno zgradili sami in so spidveju služili 57 let, ne moremo več uporabljati«, je poudaril predsednik AMTK Ljubljanain dodal: »Žal sta kapitalizem in svetost zasebne lastnine neusmiljena, to pa je privedlo do konca vrhunske športne discipline – spidveja v Ljubljani.«Pri klubu so tudi poskušali z izgradnjo novega objekta, se povezali tako z MOL kot AMZS, pa nobena od pobud še ni obrodila sadov. »Da bi se dostojno poslovili in poklonili vsem dosedanjim uspehom, nekdanjim in sedanjim športnikom ter funkcionarjem in seveda vsem zvestim ljubiteljem spidveja v Ljubljani, smo želeli pripraviti poslovilno dirko z odlično mednarodno udeležbo in jo načrtovali za 9. maj 2020, vendar nam je izvedbo žal onemogočila epidemija novega koronavirusa,« so povedali pri klubu.Nad stanjem so razočarani tudi pri AMZS, nacionalni športni zvezi za motošport in karting: »Obžalujemo, da ta panoga na štadionu v športnem parku Ilirija po skoraj 60 letih izgublja svoje mesto. To je hud udarec ne le za ljubljanski, temveč za ves slovenski spidvej, ki mu tako ostajata le še dve stezi – v Krškem in Petišovcih«, pove, predsednik zveze, in dodaja: »Vseeno pa opogumlja dejstvo, da ideje za izgradnjo nove steze v Ljubljani že obstajajo na območju predvidenega centra varne vožnje Nadgorica, kjer naj bi zaživeli še poligon za šole vožnje ter poligon za treninge varne vožnje, karting steza ter nekatere druge dejavnosti. Pobuda se pripravlja pod okriljem MOL, v AMZS pa si bomo prizadevali, da bi spidvej v Ljubljani oziroma njeni okolici znova dobil mesto, ki mu glede na bogato tradicijo in uspehe nedvomno pripada.«