Splošni ukrepi države veljajo tudi za športnike, brez izjeme

Največ lahko za ohranjanje kondicije storimo doma

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko se dobro zaveda, da bo kriza močno prizadela šport. FOTO: Matej Družnik

Več kot tretjina sredstev OKS je sponzorskih

Petek je bil v Sloveniji prvi dan prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah, po zagotovilih oblasti je minil brez večjih težav. Kot je povedal generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), vsesplošni prepovedi brez izjeme veljajo tudi za športnike, ki si morajo temu ustrezno prilagoditi vadbo.»Predsednik OKSse je v petek pogovarjal s, novo ministrico, pristojno za šport. Pri njej je med drugim poskušal dobiti dovoljenje, da bi športniki, ki se pripravljajo na olimpijske igre, ob posebej določenih protokolih vendarle dobili dovoljenje za trening. A država pri športnikih pri izvajanju ukrepov proti širjenju virusov ne bo delala izjem,« je potrdil Perko.Zaposleni pri OKS, ki že od prejšnjega tedna v celoti delajo od doma, zato je njihov del poslovne zgradbe v ljubljanskem BTC sameva, dobivajo veliko vprašanj prav o tem, kako naj športniki postopajo v času pandemije koronavirusa.»Ob prepovedi vseh tekmovanj je največ težav v ekipnih športih, pri katerih normalna vadba sploh ni mogoča. Prav tako ni mogoča skupinska vadba v drugih športih. Trenirati je mogoče le posamično, zunaj ob upoštevanju varnostne razdalje. Največ pa se lahko za ohranjanje kondicije stori doma, v domačem okolju. Skratka, povsem enake omejitve veljajo tako za vrhunske športnike kot tudi za rekreativce,« je pojasnil Perko.Veliko vprašanj je o delovanju klubov, društev in zvez, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti in so zato brez dohodkov, pri njih zaposleni pa mnogokrat nimajo redne službe, pač pa statuse samostojnih podjetnikov, zasebnih športnih delavcev ... »Državo smo zato pozvali, naj pri sprejemanju ekonomskih ukrepov za blažitev krize ne pozabi na šport,« je izpostavil Perko.»Zaradi ukrepov države so odpadle velike športne prireditve, Tako organizatorji tekmovanj kot številni drugi so izgubili veliko denarja, saj so veliko vložili v pripravo dogodkov, ki jih zdaj ne bo, vsaj ne v predvidenih terminih. Prav tako ni drugih domačih in mednarodnih tekem ter s tem prihodkov za zveze in klube,« je navedel Perko.»Upamo lahko, da kriza ne bo dolgo trajala in da se ne bo zrušila mednarodno izjemno uspešna športna struktura, ki je ime Slovenije ponesla po vsem svetu. Zavedamo se, da bo imelo gospodarstvo veliko dela, da se pobere in zaživi, s tem pa bo omejeno sponzoriranje. Če pogledamo le na proračun OKS, je več kot tretjina sredstev sponzorskih. Zato brez pomoči države ne bo šlo. Eden od primerov je Švica, kjer je država že drugič v času krize namenila zelo velika sredstva tudi za šport,« je končal Perko.