Spodnji del proge usoden za Slovenca

Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je na svetovnem prvenstvu v avstralskem Penrithu po obetavnem polfinalu v finalni vožnji zasedla deseto mesto. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije se ji je nastop ponesrečil v spodnjem delu proge, kar jo je oddaljilo od boja za najvišja mesta.

Potem ko je v polfinalu zablestela in si s tretjim časom priborila odličen obet za finale, se v odločilni vožnji ni vse izšlo po načrtih. Pritisk boja za medalje je očitno terjal svoj davek. Hočevarjeva je sicer zgornji del proge odpeljala zelo dobro in bila v stiku z najboljšimi, a so se ji nato pripetile težave pri enaindvajsetih vratcih. Napaka na ključnem delu proge, ki se ji je pridružil še dotik in posledično dve kazenski sekundi, je bila usodna za visoko uvrstitev.

Njen zaostanek za zmagovalko je na koncu znašal sedem sekund in oseminpetdeset stotink. Druga slovenska predstavnica v polfinalu, Ajda Novak, je tekmovanje sklenila na 22. mestu.

Tako kot v četrtek v kanuju je tudi na kajakaški tekmi slavila Poljakinja Klaudia Zwolinska, ki je potrdila izjemno pripravljenost. Srebrno medaljo je z zaostankom sekunde in 77 stotink ter enim dotikom osvojila Britanka Kimberley Woods, medtem ko je bron pripadel domačinki Kate Eckhardt, ki je zaostala tri sekunde in 52 stotink.

Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je v finalu svetovnega prvenstva zasedla deseto mesto. FOTO: Nina Jelenc/KZS

V moškem finalu je slovenske barve zastopal izkušeni Peter Kauzer. Finalno vožnjo je začel odločno in hitro, kar se je poznalo tudi pri vmesnih časih. Po prvem merjenju je imel 93 stotink sekunde prednosti pred takrat vodilnim Čehom Jiříjem Prskavcem, prednost osmih desetink pa je ohranil tudi v drugem delu proge. Ključen za končni razplet je bil zahteven spodnji del proge. Po prehodu skozi 21. in 22. vratca je Kauzer izgubil dragoceni čas in v cilj prišel z zaostankom 83 stotink za Prskavcem. Njegov čas je takrat zadostoval za tretje mesto, v konkurenci pa je bilo v tistem trenutku še šest tekmovalcev.

Na koncu je slovenski veteran zasedel 6. mesto.