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Drugo

Spogledoval se je že s koncem kariere, zdaj dosegel svoj največji uspeh

David Štarkel je navdušil z izvrstnimi predstavami na judoističnem turnirju za grand slam v Budimpešti.
David Štarkel (v modrem kimonu) se je odlično boril v Budimpešti. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/IJF
Galerija
David Štarkel (v modrem kimonu) se je odlično boril v Budimpešti. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/IJF
Miha Šimnovec
11. 9. 2026 | 17:58
11. 9. 2026 | 18:11
1:51
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Izkušeni slovenski judoist David Štarkel se veseli svojega največjega uspeha na dosedanji športni poti. Na turnirju za grand slam v Budimpešti (z nagradnim skladom 154.000 evrov) se je izkazal s tretjim mestom v kategoriji do 60 kilogramov.

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V Budimpešti tudi mladinski šampionki in mladoporočenka

Štarkel je na močnem tekmovanju v glavnem mestu Madžarske presenetil vse po vrsti. V uvodnem krogu je izločil Belgijca Olivierja Naerta, zatem je predčasno opravil še s Kazahstancem Nuradilom Alžanom. V četrtfinalu je moral 30-letni član Impola priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku, po tem porazu pa se je preselil v repešaž, v katerem je najprej z iponom premagal Portugalca Bernarda Tralhaoa Fernandesa in v dvoboju za bronasto kolajno z enakim izidom še domačega reprezentanta Martona Andrasija.

David Štarkel je pokazal zobe. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
David Štarkel je pokazal zobe. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

S tem podvigom si je Štarkel, ki se je še nedolgo tega spogledoval s koncem kariere, izbojeval dragocene točke v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah čez dve leti v Los Angelesu. Z njimi se bo zagotovo povzpel na lestvici Svetovne judoistične zveze (IJF), na kateri je pred turnirjem v kategoriji do 60 kilogramov zasedal 42. mesto.

V Budimpešti, kjer moči meri več kot 500 judoistov in judoistk iz 67 držav, pa se danes ni izšlo po načrtih in željah mladinske evropske prvakinje Nike Tomc, ki je morala v uvodnem krogu kategorije do 57 kilogramov priznati premoč Mariani Esteves iz Gvineje.

 

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