Spogledoval se je že s koncem kariere, zdaj dosegel svoj največji uspeh

Izkušeni slovenski judoist David Štarkel se veseli svojega največjega uspeha na dosedanji športni poti. Na turnirju za grand slam v Budimpešti (z nagradnim skladom 154.000 evrov) se je izkazal s tretjim mestom v kategoriji do 60 kilogramov.

Štarkel je na močnem tekmovanju v glavnem mestu Madžarske presenetil vse po vrsti. V uvodnem krogu je izločil Belgijca Olivierja Naerta, zatem je predčasno opravil še s Kazahstancem Nuradilom Alžanom. V četrtfinalu je moral 30-letni član Impola priznati premoč Ukrajincu Artemu Lesjuku, po tem porazu pa se je preselil v repešaž, v katerem je najprej z iponom premagal Portugalca Bernarda Tralhaoa Fernandesa in v dvoboju za bronasto kolajno z enakim izidom še domačega reprezentanta Martona Andrasija.

David Štarkel je pokazal zobe. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

S tem podvigom si je Štarkel, ki se je še nedolgo tega spogledoval s koncem kariere, izbojeval dragocene točke v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah čez dve leti v Los Angelesu. Z njimi se bo zagotovo povzpel na lestvici Svetovne judoistične zveze (IJF), na kateri je pred turnirjem v kategoriji do 60 kilogramov zasedal 42. mesto.

V Budimpešti, kjer moči meri več kot 500 judoistov in judoistk iz 67 držav, pa se danes ni izšlo po načrtih in željah mladinske evropske prvakinje Nike Tomc, ki je morala v uvodnem krogu kategorije do 57 kilogramov priznati premoč Mariani Esteves iz Gvineje.