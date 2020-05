Spolni prestopnik je slekel hlače

Ljubljana - Sodišče v Seulu je olimpijskega prvaka v hitrostnem drsanju na kratkih progah Lim Hjo Džuna spoznalo za krivega spolnega nadlegovanja svojega kolega v nacionalnem vadbenem centru, poroča AFP.



Lim je svojemu kolegu nasilno slekel hlače, ker pa to ni bil njegov prvi prekršek v zvezi s spolnim nadlegovanjem – lani je iz slačilnice drsalcem kradel oblačila –, so ga denarno kaznovali, obiskovati pa bo moral tudi 40-urno rehabilitacijo za spolne prestopnike. Tožilstvo je sicer za 23-letnega drsalca zahtevalo zaporno kazen.



Južnokorejski drsalec je leta 2018 v domačem Pjongčangu osvojil zlato kolajno na 1500 metrov in bronasto na 500 metrov.



Hitrostno drsanje na kratkih progah je južnokorejski nacionalni šport, a ga ves čas spremljajo škandali.