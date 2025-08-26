Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

Pred dobrim letom dni se je alžirska boksarka Imane Khelif zavihtela na Olimp. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je v finalu velterske kategorije (do 66 kg) po soglasni sodniški odločitvi premagala Kitajko Yang Liu ter osvojila zlato kolajno. Njena telesna premoč v ringu je bila očitna. Toda športni uspeh je kmalu zasenčila povsem druga zgodba.

Zaradi njenega možatega videza so se namreč pojavili očitki in dvomi: ali je Imane Khelif res ženska? V razpravo so se vključili številni znani ljudje, med drugimi tudi poslovnež Elon Musk in J. K. Rowling, avtorica Harryja Potterja, kar je na družbenih omrežjih sprožilo pravi val napadov in polemik.

Pred kratkim se je 26-letna Alžirka znova pojavila v javnosti – tokrat s povsem spremenjeno podobo. Na fotografiji, objavljeni na instagramu, skupaj z voditeljico Nassimo Djaffar Bey pozira naličena in z razpuščenimi lasmi. Marsikdo je ni prepoznal.

Imane Khelif (na fotografiji z voditeljico Nassimo Djaffar Bey) je presenetila s svojim videzom. FOTO: Instagram I. K.

Pripravljena za vrnitev

Od lanskega olimpijskega podviga Imane Khelif ni več stopila v ring. Ob obletnici zlatega trenutka je na instagramu zapisala: »To je bil nepozaben trenutek – trenutek, ko so se moje solze pomešale s spoštovanjem in ponosom, trenutek, ko je zastava moje domovine plapolala visoko, jaz pa sem dvignila glavo – z močjo boksarke in srcem človeka.«

Ob tem je podoživela tudi težke trenutke po velikem zmagoslavja. »Zdaj se prebijam skozi zahtevno obdobje, polno izzivov, tišine in čakanja … Prava moč ni le v zmagi, temveč v vztrajnosti – kljub vsem oviram.« Svoj zapis je zaključila z udarnim sporočilom: »Sem Imane Khelif – včeraj zmagovalka, danes vztrajna, jutri pripravljena na vrnitev.«

Medtem se je v svetu boksa zgodila pomembna sprememba. Nova mednarodna (amaterska) boksarska zveza World Boxing (WB) je uvedla obvezne preglede spola za vse tekmovalke, ki želijo nastopati na turnirjih pod njenim okriljem. Odločitev je sprožila burne razprave o mejah športa, enakosti in pravicah športnic.