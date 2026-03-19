Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

Odbojkarska zveza Slovenije, Hokejska zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Tenis Slovenija, Judo zveza Slovenije, Kolesarska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Avto-moto zveza Slovenije, KD Rog in RK Krim so v anketi v sklopu Delovega poslovnega centra 2026 odgovorili na vprašanji: Kako ste zadovoljni s položajem športa pri nas? in Kaj bi morala biti prioriteta nove vlade na področju športa? Dobili smo zanimive odgovore, ki bi lahko odločevalcem pomagali najti prave rešitve.

Kako ste zadovoljni s položajem športa pri nas?

Odbojkarska zveza Slovenije: Slovenski šport z vrhunskimi rezultati še ohranja status globalnega fenomena, vendar pa sedanji sistemski okvir težko sledi dinamiki mednarodnega razvoja. V odbojki smo s trenutnim položajem, kar zadeva rezultate in priljubljenost odbojke v Sloveniji, lahko zadovoljni, saj je odbojka postala eden najuspešnejših in najprepoznavnejših športov v državi. Moramo pa ločiti med tekmovalnimi uspehi, ki so plod strokovne usposobljenosti kadrov in visoke stopnje motivacije športnikov na eni strani, ter sistemskimi rešitvami, ki bi športnim delavcem in klubom omogočile stabilnejše financiranje in posledično dolgoročno varnost.

Hokejska zveza Slovenije: Sredstva so se povečala in komunikacija izboljšala, odkar je šport prišel pod ministrstvo za gospodarstvo. Seveda je še veliko možnosti za izboljšave. Imamo še veliko težav glede finančnih sredstev, namenjenih za vrhunski šport.

Košarkarska zveza Slovenije: V zadnjem obdobju lahko vidimo zelo pozitivne premike pri vlaganjih v šport. Ta trend pozdravljamo, saj je po letih stagnacije nujno potreben. Kljub temu razvoj še vedno temelji predvsem na investicijah v športno infrastrukturo, premalo pa na sistemski krepitvi vsebine in kadrov. Če želimo dolgoročno ohraniti konkurenčnost slovenskega športa, moramo poleg izgradnje objektov okrepiti predvsem financiranje strokovnega dela, klubov in razvojnih programov, ki ustvarjajo športnike prihodnosti. Brez močne baze in stabilnih kadrovskih razmer vrhunskih dosežkov ni mogoče zagotavljati.

Tenis Slovenija: Slovenski šport ima glede na velikost države izjemne rezultate in sistem podpore športu v osnovi deluje. Pomembno vlogo imajo država, občine in lokalne skupnosti, saj brez njihove podpore številni športni projekti ne bi bili mogoči. V tenisu zelo cenimo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kar se dobro kaže tudi pri organizaciji mednarodnih turnirjev serije WTT, kjer mesta in občine prepoznavajo šport kot priložnost za razvoj in promocijo. V zadnjem obdobju se odpirajo tudi pomembna vprašanja financiranja športa. Veseli nas, da je minister Matjaž Han začel dialog s športnimi organizacijami in da potekajo razprave o nadgradnji zakona o športu. To je pomembno, saj panožne zveze danes nosimo velik del stroškov vrhunskega športa, ki je iz leta v leto zahtevnejši in dražji.

Judo zveza Slovenije: Menimo, da je šport oziroma večina športov v Sloveniji medijsko precej zapostavljenih. Pozornost je pogosto usmerjena predvsem v tiste, kjer je tudi več finančnih sredstev. Žal pa so številni športi – ne le judo –, v katerih so Slovenci izjemno uspešni, v medijih izrazito premalo zastopani. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da se čedalje manj ljudi, predvsem mladih, aktivno ukvarja s športom. Eden od vzrokov je pretirana uporaba prenosnih telefonov.

Kolesarska zveza Slovenije: Zaradi izjemnih rezultatov slovenskih kolesarjev na najvišji ravni je kolesarstvo v zadnjem desetletju deležno bistveno večje medijske pozornosti, kar vpliva tudi na večje število otrok v klubih in zanimanje pokroviteljev. V zadnjih letih namenjata MGTŠ in Fundacija za šport precej več sistemskih sredstev, kar pozitivno vpliva na razvoj kolesarstva, zlasti na področju mladinskega in vrhunskega športa. Velik izziv je letos prenovljen zakon o varovanju narave, ki zaradi izenačevanja gorskih koles z motornimi na območjih s posebnimi varstvenimi režimi onemogoča izvedbo javnih prireditev v naravi – tudi tistih dirk, ki so v preteklosti že bile.​

Planinska zveza Slovenije: Na splošno je šport dobro prepoznan v družbi in državi, zavedati pa se je treba, da dolgoročno zgolj na navdušenju ne more delovati. Slovenci smo zelo športen narod, kar se kaže tudi v množični rekreaciji in vseh pozitivnih učinkih, ki jih ta prinaša družbi. Pri tekmovalnem športu pa se moramo zavedati, da svetovna konkurenčnost skokovito raste, in temu je treba slediti.

KD Rog: Slovenija je športno izjemno uspešna država, kar dokazujejo številni vrhunski rezultati naših športnikov na svetovni ravni. V kolesarstvu smo v zadnjih letih doživeli pravi razcvet, predvsem z uspehi Tadeja Pogačarja in drugih vrhunskih kolesarjev. Kljub temu šport še vedno potrebuje več sistemske podpore, predvsem pri infrastrukturi in delu z mladimi. Če želimo ohraniti vrhunske rezultate tudi v prihodnosti, moramo vlagati v razvojne programe, trenerje in varne razmere za trening mladih športnikov.

RK Krim: Situacija v športu pri nas je razmeroma stabilna, a še zdaleč ne optimalna. Ključni izzivi ostajajo sistemsko financiranje športnih organizacij (klubov), njihova davčna obremenitev in pomanjkanje spodbud za zasebni kapital (sponzorje). Prav na teh področjih vidimo največji potencial za napredek. Še posebej za tiste, ki konkuriramo na mednarodni ravni, je nestimulativno okolje financiranja vse večji izziv oziroma nas dela nekonkurenčne v primerjavi z drugimi klubi.

AMZS: V Avto-moto zvezi Slovenije kot krovni športni zvezi za motošport in karting v Sloveniji smo z razvojem motošporta delno zadovoljni, hkrati pa opažamo pomembne izzive, ki omejujejo njegov potencial. Pozitivni vidiki: Slovenija ima dolgoletno tradicijo v motošportu in kartingu, kar se kaže tudi v izjemnih uspehih naših voznikov na mednarodnih tekmovanjih; obstajajo kakovostni klubi in posamezniki, ki vzdržujejo strokovno raven tekmovanj in treningov; organizacija dogodkov, kot so državna in mednarodna tekmovanja, še vedno privablja udeležence in gledalce. Izzivi in področja za izboljšave –infrastruktura: primanjkuje sodobnih dirkališč, kar omejuje možnost razvoja talentov in organizacijo mednarodnih tekmovanj; zakonska in prostorska podpora: dolgi postopki za gradnjo ali legalizacijo novih objektov ter omejitve v okviru Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP), ki zavirajo razvoj; finančna podpora: ukvarjanje s panogami motošporta in s kartingom zahteva precejšnja finančna sredstva, zato te panoge niso tako množično dostopne kot nekateri drugi športi, pri čemer pomanjkanje davčnih spodbud in državnih programov omejuje dostop mladih talentov do opreme in treninga.

Kaj bi morala biti prioriteta nove vlade na področju športa?

Odbojkarska zveza Slovenije: V Sloveniji potrebujemo model sistemsko podprtega razvoja športa, ki bo omogočil ohranitev konkurenčnosti na svetovni ravni, pri čemer moramo vztrajati pri evropskem modelu športa. Prioriteti nove vlade bi morala biti uvedba davčnih olajšav za podjetja, ki vlagajo v šport, ter obsežnejše in še stabilnejše financiranje strokovnega kadra. Slovenskemu športu bi zagotovo prišla prav še posodobitev in širitev športne infrastrukture, ki bi omogočila njegov nadaljnji razvoj na vseh ravneh. Brez novih investicij v dvorane in specializirane centre bo težko vzdrževati stik s svetovnim vrhom.

Hokejska zveza Slovenije: Za vrhunski šport bo nujno treba prek davčnih olajšav motivirati sponzorje, da (več) vlagajo v šport.

Košarkarska zveza Slovenije: Ključna naloga nove vlade bi moralo biti stabilno, dolgoročno in razvojno naravnano financiranje kadrov in klubov, ki so temelj vzgoje prihodnjih vrhunskih športnikov. Le tako lahko ohranimo kontinuiteto izjemnih rezultatov na svetovni ravni, še posebej v košarki. Nujni sta tudi ureditev statusa športnikov in trenerjev ter uvedba davčnih olajšav za podjetja, ki vlagajo v šport. To so sistemske rešitve, ki lahko dolgoročno okrepijo tako širšo bazo kot tudi vrh slovenskega športa. Poleg tega morajo postati ključne prioritete tudi: dodatna podpora in razvoj reprezentančnih programov, s poudarkom na mlajših selekcijah; krepitev strokovnega kadra, ki je nosilec kakovostnega dela v klubih in reprezentancah; stabilno financiranje klubskih programov v kolektivnih športih, s posebnim poudarkom na možnostih za razvoj mladih športnikov in podpori ekipam, ki Slovenijo zastopajo v mednarodnih klubskih tekmovanjih.

Tenis Slovenija: Najpomembnejša prioriteta mora biti dolgoročna in stabilna podpora športu. Predvsem je pomembno dolgoročno razmišljanje. Potrebujemo večletno financiranje programov, večji delež sredstev iz državnega proračuna, ki morajo biti smotrno uporabljena, poenostaviti bi bilo treba postopke za financiranje programov, birokracija namreč duši razvoj športa, saj so zapisi zapleteni, športne organizacije in predvsem klubi pa nimajo dovolj usposobljenega kadra za zapleteno administracijo. Zelo pomemben del je tudi izboljšanje statusa športnikov in trenerjev. Potrebna je večja socialna varnost za vse vpletene v športu, saj samo tako lahko razmišljamo o uspešni prihodnosti. V prihodnje si želimo še več spodbud za podjetja, da vlagajo v šport, več sistemskih sredstev za razvoj mladih ter nadaljnje investicije v športno infrastrukturo.

Judo zveza Slovenije: Ena od pomembnih prioritet bi morala biti ureditev zaščite in varnega okolja za športnike. To področje je v zakonu o športu še vedno precej nejasno oziroma pomanjkljivo urejeno, posebej 47. člen zakona. Na to smo že večkrat opozorili. Če so takšni zaščitni mehanizmi jasno urejeni v šolskem sistemu, bi morali biti tudi v športu. Ob tem bi morala država še naprej vlagati v izboljšanje športne infrastrukture in omogočiti širšemu delu prebivalstva lažji dostop do športnih aktivnosti.

Kolesarska zveza Slovenije: Prioriteta nove vlade bi morala biti vzpostavitev zakonodaje, ki bo bolje podpirala specifiko delovanja športnih organizacij in zagotovila spodbudnejše davčno okolje vlagateljem v šport.

Planinska zveza Slovenije: Na področju vrhunskega športa se moramo zavedati, da smo maloštevilni in da dolgoročni uspehi v mednarodnem prostoru niso samoumevni. Vloga države je, da daje okvir in podpira sisteme športa, da lahko čim bolje usmerimo mlade v športu in ne izgubljamo talentov. Ti talenti namreč s svojimi uspehi motivirajo mlade in starejše, da so športno aktivni, kar prispeva k boljšemu zdravju in zadovoljstvu družbe. Izziv vlade je torej kar najbolje podpreti prizadevanja športnikov in športnih organizacij.

KD Rog: Največja prioriteta bi morala biti razvoj infrastrukture in sistemska podpora mladinskemu športu. Ključno je, da otrokom omogočimo varne in kakovostne razmere za trening ter da šport ostane dostopen čim širšemu krogu mladih. Pomembno je tudi njegovo povezovanje z izobraževanjem in zdravim življenjskim slogom. Šport ni samo tekmovanje, ampak tudi pomemben del vzgoje in družbenega razvoja, zato mora država dolgoročno podpirati programe, ki razvijajo mlade športnike in spodbujajo gibanje med mladimi.

RK Krim: Prioriteta bi morala biti vzpostavitev spodbudnejšega okolja za delovanje športnih organizacij. To pomeni predvsem konkretne ukrepe na področju (davčnih) olajšav – tako za klube kot po drugi strani za sponzorje. Le tako lahko šport na klubski ravni ostane konkurenčen in še naprej ustvarja vrhunske mednarodne rezultate.

AMZS: Slovenija se sooča s pomanjkanjem sodobnih homologiranih poligonov za treninge in tekmovanja na visoki ravni. Nekaj možnih ukrepov; državno sofinanciranje poligonov: vlada bi morala prek Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport zagotoviti namenska sredstva za gradnjo in posodobitev večnamenskih centrov, ki omogočajo izvedbo karting in moto dirk; poenostavitev umeščanja v prostor: motošport pogosto trči ob okoljske omejitve (ZON, problematika z zvokom itn.) – prioriteta bi morala biti vzpostavitev jasnih nacionalnih smernic za umeščanje takšnih objektov v prostor, ki bi uravnotežile športni razvoj in varovanje okolja; jasna definicija športnih motornih poligonov kot posebne infrastrukture; hitrejši postopki za projekte, ki niso v območjih Natura 2000; možnost gradnje motošportnih objektov na degradiranih območjih (npr. kamnolomi, industrijske cone). Zakonodajne in sistemske spremembe: motošport je specifičen zaradi tehnične narave in visokih stroškov, kar zahteva prilagojen pristop države. Nekaj predlogov: davčne olajšave za podjetja: vzpostavitev spodbudnejšega davčnega okolja za podjetja, ki vlagajo v motošport, kar bi neposredno pomagalo tekmovalcem pri kritju visokih stroškov opreme in logistike; podpora organizaciji večjih dogodkov; vzpostavitev sklada za razvoj motošporta. Predlagamo tudi spremembo prostorske zakonodaje, pri čemer je ključen ZUreP. Če pogledamo države, kjer je motošport zelo razvit (npr. Italija, Avstrija in Nemčija), lahko vidimo nekaj zakonodajnih rešitev, ki bi jih lahko prevzela tudi Slovenija. Te države so prilagodile okoljsko, športno in prostorsko zakonodajo tako, da omogočajo razvoj dirkališč, hkrati pa še vedno varujejo okolje. Primer dobre prakse je Nürburgring, ki je nastal kot razvojni projekt za regijo.