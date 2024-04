Šport briše predsodke in spreminja življenja invalidov na bolje

Med navdihujoče zgodbe o ustvarjajnju boljšega sveta lahko prištejemo tudi dolgoletno sodelovanje med Lidlom Slovenija in Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem (Zveza ŠIS-SPK). Partnerja že od leta 2016 skupaj ustvarjata številne prodorne projekte, ki utrjujejo položaj mladih invalidov in slovenskega parašporta. S podporo slovenskim paralimpijcem na paralimpijskih igrah, prirejanjem številnih dogodkov in aktivnosti za mlade invalide in njihove družine ter organizacijo strokovnih dogodkov, posvetov in pripravo strokovnih gradiv njuno partnerstvo presega meje običajnega sponzorstva.

Partnerja brišeta predsodke in spodbujata k vključevanju invalidov v šport

V Lidlu Slovenija si za ustvarjanje boljšega sveta prizadevajo na vseh področjih njihovega trajnostnega delovanja. Aktivno sodelovanje z Zvezo ŠIS-SPK podpira enega izmed Lidlovih ključnih stebrov trajnostne strategije – dobro za ljudi. Njuno partnerstvo je več kot zgolj sponzorsko sodelovanje, saj temelji na spodbujanju socialne vključenosti invalidov, težnji k odpravljanju družbenih in sistemskih ovir, ki invalidom preprečujejo, da bi izkoristili svoj potencial in postali aktivni člani družbe, ter boju proti družbenim zmotam in predsodkom o invalidih.

Živa Lavrinc FOTO: Antoni Cichy

»Šport ima pri socializaciji invalidov ogromno vlogo, hkrati pa otrokom invalidom pomaga, da se naučijo, kako uporabljati svoje telo v skladu z zmožnostmi. Pogosto so njihove zmožnosti mnogo večje od pričakovanj in ravno s pomočjo športa lahko razvijejo svoj polni potencial. Skozi šport pa poleg psihološkega in fizičnega napredka invalidi razvijajo tudi samozavest, ki jo nujno potrebujejo za lažje in uspešnejše vključevanje v družbo. Veseli smo, da Lidl Slovenija podpira naša prizadevanja za izboljševanje položaja slovenskega parašporta v javnosti in za pomoč invalidom pri premagovanju ovir. V dolgoletno razvijajočem se partnerstvu so se med nami spletle pristne in prijateljske vezi. Verjamem, da bomo za dobrobit parašporta skupaj dosegli še veliko,« pojasnjuje Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS-SPK.

Program Postani športnik je navdih za mlade invalide

Franček Gorazd Tiršek FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Kmalu po začetku sodelovanja, leta 2017, je nastal, s katerim si Lidl Slovenija in Zveza ŠIS-SPK prizadevata vzpostaviti dolgoročni sistem za vključevanje mladih invalidov v šport. V ta namen prirejata številne aktivnosti, namenjene mladim invalidom, staršem, učiteljem in profesorjem športne vzgoje, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam in društvom invalidov.

»S programom Postani športnik spodbujamo mlade in njihove starše k vključevanju v športne dejavnosti, obenem pa si prizadevamo opolnomočiti različna športna društva in organizacije pri prilagajanju programov za mlade invalide. Od začetka pa do danes smo vzpostavili dobre temelje in razširili mrežo sodelovanja po Sloveniji, po nekajletnih prizadevanjih pa začenjamo opažati vse večje zanimanje športnih pedagogov za delo z mladimi invalidi ter večjo participacijo invalidov v klubih in na tekmovanjih,« poudarjajo v Lidlu Slovenija.

Podpora parašportnikom na poletnih paralimpijskih igrah v Parizu 2024

Lena Gabršček FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Udeležba na paralimpijskih igrah je za vsakega parašportnika vrhunec v njegovi karieri. Letos se paralimpijske igre vračajo na staro celino, saj bodo med 28. avgustom in 8. septembrom v Parizu.

Nastop na igrah so si doslej že zagotovili ženska reprezentanca v odbojki sede, ki je na odločilni tekmi, finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, premagala Iran, parastrelec Franček Gorazd Tiršek ter paralokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Še nekaj naših parašportnikov pa se bo vse tja do konca junija še bojevalo za paralimpijsko vozovnico v Pariz.

Tako kot v preteklosti tudi tokrat Lidl Slovenija in Zveza ŠIS-SPK načrtujeta številne aktivnosti v podporo slovenski odpravi v Pariz.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija