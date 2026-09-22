Uroš Mohorič: Šport potrebuje več sistemske podpore

Ob dnevu slovenskega športa je generalni sekretar OKS-ZŠZ pozval k dodatnemu financiranju športnih programov, predvsem za mlade.
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Državni praznik Dan slovenskega športa postaja ena izmed najodmevnejših promocij zdravega življenjskega sloga in vrhunskih športnih dosežkov. FOTO: Aleš Fevžer/OKS-ZŠZ
Ob dnevu slovenskega športa je Uroš Mohorič, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) med drugim opozoril na vse večjo finančno nedostopnost športa za otroke, slabšanje gibalnih sposobnosti mladih in pomanjkanje sredstev za športne programe.
Na področju vrhunskega športa pa je pogled že usmerjen tudi proti olimpijskim igram v Los Angelesu ...
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