Uroš Mohorič: Šport potrebuje več sistemske podpore

Ob dnevu slovenskega športa je Uroš Mohorič, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) med drugim opozoril na vse večjo finančno nedostopnost športa za otroke, slabšanje gibalnih sposobnosti mladih in pomanjkanje sredstev za športne programe. Na področju vrhunskega športa pa je pogled že usmerjen tudi proti olimpijskim igram v Los Angelesu ...