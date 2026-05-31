V Kopru Zdravljica za Tejo Belak, do kolajn še Kunst in Bojanc

Prizadevanja organizatorjev za jubilejni, 20. svetovni pokal v športni gimnastiki v Sloveniji so v koprski dvorani Bonifika poplačali tudi slovenski reprezentanti. Teja Belak je z zmago na preskoku poskrbela, da je v dvorani spet donela Zdravljica, Luka Bojanc in Beno Kunst sta dodala bronasti kolajni na krogih oziroma preskoku.

Tekma svetovnega izziva v Kopru je bila lani zadnja pred evropskim prvenstvom, letošnji avgustovski termin prvenstva stare celine v okviru večpanožnega EP pa je pomenil, da so se morali telovadci pripravljati posebej za koprski izziv. Kljub temu se jih je na Obali zbralo več kot 130 iz 31 držav. Ker Slovencem predstava pred domačimi navijači pomeni izjemno veliko, so nastopili v skorajda popolni postavi. Manjkal je le poškodovani Anže Hribar.

Junakinja slovenskega tabora Belakova je povedala, da je dolgo oklevala, ali naj se koprske tekme sploh udeleži ali ne, saj je minil že dober mesec in pol od njene skupne zmage sezone v svetovnem pokalu. Gimnastična tekmovanja se bodo namreč nadaljevala šele avgusta z EP in sredozemskimi igrami ter jesenskim svetovnim prvenstvom, tako da se je bilo težko vrhunsko pripraviti le za domač izziv.

»Nekaj časa sem oklevala glede nastopa v Kopru, po drugi strani pa mi domača tekma res veliko pomeni. Nikoli namreč ne veš, kdaj bo zadnja, kdaj bodo imeli domači zadnjo priložnost, da me vidijo tekmovati,« je bila po drugi zaporedni zmagi v Kopru, skupno pa že šesti na slovenskih svetovnih pokalih iskrena Belak.

Lucija Hribar je letos v Kopru branila zmago na dvovišinski bradlji, vendar jo je nepričakovana napaka v kvalifikacijah stala finalnega nastopa. Po razočaranju se je 24-letnica sicer hitro pobrala in si priborila finale najboljše osmerice na gredi, kjer je zasedla šesto mesto. Tjaši Kysselef na preskoku ter Viti Prijanovič na gredi in parterju se tokrat ni uspelo prebiti v boje za odličja, bi pa med finalistkami na gredi glede na kvalifikacijski nastop tekmovala tudi Zala Trtnik, a je nastopala zunaj konkurence. Vse omenjene naslednji preizkus na veliki sceni čaka avgusta na prvenstvu stare celine.

Uvodni dan finalov je kolajno v slovensko zbirko dodal še Bojanc, ki je bil po lanskem četrtem mestu tokrat na krogih tretji. »Z medaljo okrog vratu vsekakor lažje diham,« je dejal. Kot je dodal, je medalja le medalja. In to še pred domačimi navijači. »Medalja je bronasta, pa vseeno je medalja. Lani sem bil četrti in lahko znova rečem, da je z medaljo okrog vratu vseeno precej lažje iti domov,« je v smehu priznal Bojanc.

Velik uspeh je dosegel tudi Kunst, čeprav mu je poškodba odnesla večji del sezone. Za nastop v Kopru se je odločil navkljub še ne sanirani poškodbi, kolajna pa je, kot je dejal po koncu finalov, poplačala trud. »Splačalo se je boriti do konca, stisniti zobe in oddelati skoka kljub bolečinam. Res sem vesel tega uspeha. Tako kot lani ne znam opisati tega občutka, ker je medalja na svetovnem pokalu res nekaj posebnega,« se je smejalo 24-letniku.

Predsednik Gimnastične zveze Slovenije Miha Mermal je ob robu koprske tekme poudaril, da je ta izjemnega pomena za razvoj slovenske gimnastike. »Dejstvo je, da z organizacijo domače tekme našim tekmovalcem omogočimo, da se pokažejo slovenski javnosti v najlepši luči, s tem pa skrbimo tudi za razvoj panoge.«