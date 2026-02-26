  • Delo mediji d.o.o.
Športne igre mladih prihajajo tudi v Severno Makedonijo

Severna Makedonija bo postala nova članica projekta Plazma športne igre mladih, uradni podpis pogodbe bo jutri ob 11. uri.
V regiji letos obeležujejo 30. obletnico ustanovitve športnih iger mladih. FOTO: Športne igre mladih
Galerija
V regiji letos obeležujejo 30. obletnico ustanovitve športnih iger mladih. FOTO: Športne igre mladih
Š. R.
26. 2. 2026 | 11:50
26. 2. 2026 | 11:58
2:51
A+A-

Severna Makedonija bo postala nova članica mednarodnega projekta Plazma športne igre mladih, ene največjih amaterskih športnih prireditev za otroke in mladino v regiji. Jutri ob 11. uri bo uradni podpis pogodbe v prostorih Vlade Republike Severne Makedonije v Skopju.

image_alt
Plazma športne igre mladih vstopajo v 3. sezono v Sloveniji

»Gre za prvo širitev iger v novo državo članico po licenčnem modelu, ki se vzpostavlja v partnerstvu z vlado države, Ministrstvom za šport in Šolsko športno federacijo Severne Makedonije. S tem projekt nadaljuje svojo mednarodno rast ter utrjuje sodelovanje na področju športa, izobraževanja in promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi,« so zapisali v izjavi za javnost.

Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga. FOTO: Športne igre mladih
Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote fair playa, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga. FOTO: Športne igre mladih
 

Slovesnost bo gostil predsednik severnomakedonske vlade Hristijan Mickoski, med visokimi gosti bodo tudi hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman, minister za šport Republike Severne Makedonije Borko Ristovski in predstavniki evropskih institucij, med njimi nekdanji evropski komisar Johannes Hahn in aktualni evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner. Podpis bodo spremljali tudi priznani športniki, ambasadorji in prijatelji iger, kot so Slaven Bilić, Predrag Mijatović, Željko Obradović, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Veselin Vujović in številni drugi.

»Predsednik Plazma športnih iger mladih Zdravko Marić je širitev iger v Severno Makedonijo označil kot pomemben signal nadaljnje krepitve regionalnega sodelovanja na področju mladine in športa ter odpiranje novih priložnosti za povezovanje mladih športnikov v širšem evropskem prostoru,« so sporočili.

Aleksander Čeferin je podpornik iger. FOTO: Športne igre mladih
Aleksander Čeferin je podpornik iger. FOTO: Športne igre mladih
V Sloveniji bo 13. marca na Ljubljanskem gradu za ambasadorja športnih iger mladih slavnostno imenovan nekdanji izvrstni košarkar Goran Dragić. Plazma športne igre mladih že vrsto let povezujejo otroke in mladostnike iz več držav jugovzhodne Evrope ter spodbujajo vrednote »fair-playa«, solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega življenjskega sloga. Organizatorji so prepričani, da s pridružitvijo Severne Makedonije projekt »dodatno utrjuje svojo vlogo pomembne regionalne platforme za razvoj mladinskega športa«.

V regiji letos obeležujejo 30. obletnico ustanovitve iger, v Sloveniji pa se že vrstijo športni dogodki v sklopu tretje sezone iger, ki bo letos na 255 športnih dogodkih zbrala več kot 65 tisoč otrok iz vseh slovenskih krajev.

Več iz teme

Športne igre mladihSeverna MakedonijaSlovenijaotrocišportne prireditvezdravko marić

