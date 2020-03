​​Bogdan Gabrovec: Vladni predlogi v prvem paketu megazakona so pravi

Športne organizacije imajo 25,5 milijona evrov izpada prihodkov

Bogdan Gabrovec izpostavlja veliko škodo, ki jo bodo utrpeli športne organizacije in društva. FOTO: Jože Suhadolnik

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je opozoril, da so športne organizacije v Sloveniji zaradi izbruhazabeležile izpad prihodkov v višini 25,5 milijona evrov. OKS sicer podpira »megazakon« o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19, saj vključuje ukrepe tudi za športne organizacije. Pri OKS so izrazili zadovoljstvo, da predlog zakona vključuje športne organizacije, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedale svoje dejavnosti in dogodke, zaprle vrata in tako utrpele finančne posledice, ki ogrožajo tudi njihovo prihodnje delovanje.»Pričakujemo, da bodo predstavljenim ukrepom 'megazakona' sledili ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, ker se bodo posledice epidemije v športu občutile tako kot v gospodarstvu,« menijo pri OKS, kjer so v zadnjih dneh pri svojih članicah opravili poizvedbo o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa.»Od več kot 2000 registriranih športnih organizacij smo dobili odzive 606, od tega, in zabeležili, da je ogroženih 800 redno zaposlenih in več kot štiri tisoč stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. Iz tega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih ter trenerji, zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah,« so sporočili iz OKS in dodali, da so zgolj med organizacijami, ki so sodelovale v anketi, zabeležiliPri OKS so veseli, da je ministrski zbor pod vodstvom predsednika vladeprepoznal pomembno vlogo slovenskega športa in športnih organizacij, s čimer je po njihovem mnenju preprečil črn scenarij za pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja in zabave, kot tudi za tekmovanja in programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.»Predlogi v prvem paketu 'megazakona' so pravi in vlada si zasluži pohvalo. Pomenijo dobro osnovo za nadgradnjo v drugem paketu. Prepričan sem, da se šport v najširšem pomenu besede brez pomoči države ne bo pobral,« je v prvem odzivu na predlog zakona dejal predsednik OKS,