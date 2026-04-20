Športni direktor in trener preživel nadvse stresen dan

Po velikem uspehu Metke Lobnik, ki je samostojni Sloveniji priborila 55. kolajno na evropskih prvenstvih v judu, je vidno odleglo tudi trenerju Gregorju Brodu. »Zame je bilo kar precej stresno. Ne pomnim, kdaj sem bil nazadnje tako živčen,« je uvodoma priznal nekdanji vrhunski judoist, ki že nekaj časa deluje tudi kot športni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS).

Kakor je pojasnil, Lobnikova po vseh težavah s poškodbami še zdaleč ni bila v optimalni formi. »Metka je imela sicer ugoden žreb, ki pa ti – če nisi najbolje pripravljen – ne pomaga kaj prida ...