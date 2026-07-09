Športni svet na nogah: Kličko pripravlja nekaj velikega

Po presenetljivem vzponu Agita Kabayela na vrh težke kategorije (potem ko se je šampionskim pasovom nepričakovano odrekel ukrajinski prvak Oleksandr Usik) se v boksarskih krogih že vrstijo ugibanja o tem, proti kateremu izzivalcu bo prvič branil naslov svetovnega prvaka po različici WBC. Med možnimi scenariji se omenja tudi spektakularni obračun z nekdanjim dolgoletnim šampionom Vladimirjem Kličkom, ki naj bi po letih premora razmišljal o vrnitvi v ring.

Zamisel je v pogovoru za World Boxing News izpostavil Bernd Bönte, dolgoletni menedžer ukrajinskega zvezdnika. Po njegovem mnenju bi dvoboj med Kabayelom in Kličkom v Nemčiji predstavljal izjemen športni dogodek, ki bi lahko napolnil velik nogometni štadion in obudil spomine na zlate čase nemškega boksa.

Že 50-letni Kličko se že dalj časa pojavlja v govoricah o vrnitvi. Nekdanji svetovni prvak po koncu kariere leta 2017 ni več stopil v ring, vendar je večkrat namignil, da ga mika še zadnji veliki izziv. Posebej ga privlači možnost, da bi postal najstarejši svetovni prvak v zgodovini težke kategorije in s tem dosegel nov rekord.

Čeprav v preteklosti nobena od napovedovanih vrnitev ni dobila konkretnega epiloga, je Kabayelov vzpon na prestol WBC znova razplamtel razpravo. Bönte meni, da bi bil obračun športno in tržno izjemno privlačen. Nemški boks bi po njegovem znova postavil v središče pozornosti. In prav dvoboj s Kabayelom naj bi bil najbolj realna možnost za Kličkovo vrnitev.

Agit Kabayel je zdaj eno od najbolj vročih imen težke kategorije. FOTO: Bernd Thissen/DPA/Reuters

Kabayel sodi med najbolj vroča imena težke kategorije

Za zdaj ostaja vse skupaj pri ugibanjih. Pogajanj ali uradnih potrditev ni, veliko pa bo odvisno tudi od tega, katere obvezne izzivalce bodo Kabayelu določili iz združenja WBC.

Kabayel ima brezhibno statistiko s 27 zmagami, od teh jih je 19 dosegel z nokavtom. Sodi med najbolj vroča imena težke kategorije. V prihodnjih mesecih 33-letnega težkokategornika iz Bochuma zagotovo čaka več privlačnih ponudb za naslednji dvoboj.

Dodatno je olje na ogenj namigovanj v zadnjih dneh prilil tudi Alex Krasjuk, nekdanji promotor absolutnega svetovnega prvaka Oleksandra Usika. Na družbenem omrežju Instagram je objavil fotografijo s Kličkom in skrivnostnim pripisom: »Pripravlja se nekaj velikega ...«

Čeprav objava ne razkriva podrobnosti, je med ljubitelji boksa sprožila nova ugibanja, da bi se lahko eden od največjih šampionov težke kategorije po skoraj desetletju premora vendarle vrnil med vrvi ...