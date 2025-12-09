Najboljši Janja Garnbret, Tadej Pogačar in nogometaši Celja (FOTO)

Janja Garnbret in Tadej Pogačar ostajata vladarja slovenskega športa. Športna plezalka in kolesarski as sta bila v tradicionalnem izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) izbrana za najboljša športnika leta 2025, in to že tretjič zapored. Slovesna podelitev je tudi letos potekala v Cankarjevem domu, prvič pa so priznanja podelili v treh kolektivnih kategorijah.

Svečana prireditev v Cankarjevem domu. Foto Blaž Samec

Navzoči v slovenski prestolnici so bili zadovoljni s prireditvijo, ki sta jo vodila športni novinar Anže Bašelj in voditeljica ter pevka Flora Ema Lotrič. Za glasbeno popestritev je poskrbela zasedba Momento Cigano, ob Lotričevi pa so nastopili še Rudi Bučar, Gregor Ravnik in pevka skupine Tabu Katarina Samobor.

Na vrhu tudi skakalci

Za najboljšo moško ekipo leta so bili izbrani nogometaši Celja, v ženski konkurenci je slavila odbojkarska reprezentanca, moška reprezentanca v smučarskih skokih v postavi Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos pa je bila razglašena za najboljšo ekipo v individualnih športih.

Domen in Nika Prevc v Cankarjevem domu. Foto Blaž Samec

Garnbretova, ki je letos četrtič postala svetovna prvakinja v balvanih in tretjič v težavnostnem plezanju, je v glasovanju DŠNS zbrala 271 točk. Drugo mesto je pripadlo smučarski skakalki Niki Prevc, zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala, svetovni prvakinji na veliki in srednji skakalnici ter svetovni rekorderki, ki je prejela 238 točk. Tretja je bila s 133 točkami atletinja Tina Šutej, dobitnica treh medalj na velikih tekmovanjih v skoku s palico – srebrnih na dvoranskem svetovnem in evropskem prvenstvu ter bronaste na letošnjem SP na prostem v Tokiu.

Sprejema pri predsednici Nataši Pirc Musar so se udeležili tudi nogometaši Celja. Foto Blaž Samec

Pogačarju 321 točk

Pogačar je po še četrti zmagi na dirki po Franciji zbral 321 točk. Drugo mesto je s 160 točkami zasedel smučarski skakalec Domen Prevc, ki je poleg ekipnega zlata na svetovnem prvenstvu osvojil tudi posamični naslov ter ob koncu sezone v Planici postavil svetovni rekord. Tretji je bil košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je ob izjemnih predstavah na evropskem prvenstvu – bil je član najboljše peterke in najboljši strelec tekmovanja – prejel 126 točk.

Tadej Pogačar je prepričljivo postal športnik leta. Foto Blaž Samec

Ob skromnejših dosežkih reprezentančnih selekcij so se z naslovom najboljše moške ekipe okitili nogometaši Celja, za katerimi je zgodovinska sezona. Postali so prvi slovenski klub z uvrstitvijo v četrtfinale katerega od evropskih tekmovanj, potem ko jim je to uspelo v konferenčni ligi. Zbrali so 44 točk in za enajst točk prehiteli drugouvrščeno odbojkarsko reprezentanco, tretja je bila košarkarska reprezentanca.

Tri kolajne v Tokiu

Letošnji izbor je prinesel novost, saj so športni novinarji prvič ločeno izbirali najboljšo žensko ekipo. Odbojkarska reprezentanca je slavila za eno samo točko pred košarkarsko; odbojkarice so zbrale 48, košarkarice 47 točk, ženska rokometna reprezentanca pa 15.

Moška reprezentanca v smučarskih skokih (Lovro Kos, Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc) je bila za ubranitev naslova svetovnih prvakov izbrana za najboljši kolektiv v individualnih športih. Prejela je 63 točk, precej več od drugouvrščene moške namiznoteniške ekipe (23).

Najboljša med športniki invalidi je bila atletinja Leja Glojnarič, ki je na olimpijadi gluhih v Tokiu osvojila tri bronaste medalje. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost so izbrali kolesarja Jakoba Omrzela, zmagovalca dirke po Italiji za mlade.

Predsednik NZS Radenko Mijatović se je preizkusil v vlogi fotografa. Foto Blaž Samec

