Pogačar daleč pred Garnbretovo in Dončićem, ampak ni prvi

Švedski atlet Armand Duplantis je najboljši evropski športnik po izboru Poljske tiskovne agencije (Pap). Za 26-letnim skakalcem s palico sta se uvrstila španski teniški igralec Carlos Alcaraz in slovenski kolesar Tadej Pogačar.

V 68. anketi Papa je sodelovalo 21 tiskovnih agencij na stari celini. Duplantis je prejel 184, Alcaraz 143, Pogačar pa 134 točk.

Armand Duplantis premika meje v skoku s palico. FOTO: Manon Cruz/Reuters

V top 10 sta le dve ženski, nizozemska atletinja Femke Bol (76 točk) je zasedla četrto, beloruska teniška igralka Arina Sabalenka (56) pa osmo mesto.

Slovenski košarkar Luka Dončić je z enajstimi točkami v skupni razvrstitvi osvojil 24., plezalka Janja Garnbret pa s tremi točkami 49. mesto.