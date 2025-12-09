Športnik leta za obujanje spominov in nova pričakovanja

V decembru vedno znova močno diši po prazničnih vonjavah, prevladuje, kolikor je le mogoče, dobro in veselo razpoloženje. Tako je vedno znova tudi med navzočimi na večeru v Cankarjevem domu sredi Ljubljane, ko Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) slovesno objavi izide glasovanja za najboljše športnike iztekajočega se leta. In tako je tudi pred drevišnjim dogodkom (ob 20. uri z neposrednim prenosom na TV Slovenija) veliko neučakanosti in ugibanj, kajti slovenska športna scena je prepletena z izjemnimi dosežki.

V tem letu ni bilo olimpijskih iger niti po odmevnosti izjemnih prvenstev v nogometu, bodisi mundiala bodisi eura, vnovič pa so se vrstila številna velika tekmovanja, na katerih so naši akterji močno opozarjali nase.