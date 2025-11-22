Kdo so kralji in kraljice družbenih omrežij v slovenskem športu?

Težko je meriti uspešnost športnikov med seboj. Število kolajn je lahko merodajen podatek, toda panoge imajo različna tekmovanja in v njih vlada različna konkurenca. Kako primerjati Luko Dončića in Janjo Garnbret? Kako Tadeja Pogačarja in Benjamina Šeška, kako Niko Prevc in Tima Gajserja? Višina plače je tudi lahko eden od kriterijev, toda med športi so ogromne razlike. V razmahu družbenih omrežij lahko na tehtnico postavimo tudi število sledilcev ...

število sledilcev na instagramu

Mnogi športniki, klubi, zveze se zavedajo pomena prisotnosti na družbenih omrežjih, prek katerih nagovarjajo svoje navijače in potencialne sponzorje. Omrežje X, prej twitter, izgublja na pomenu, facebook je še vedno vpliven, a nekateri športniki nimajo svojega profila. Še najbolj verodostojen je ta čas instagram. Kralj instagrama je kajpak Cristiano Ronaldo, ki ima največ sledilcev na svetu med vsemi osebnostmi, kar 668 milijonov, sledi mu Lionel Messi (509 mio).

63.900 sledilcev na instagramu ima NK Maribor, dvakrat toliko kot Olimpija.

V Sloveniji je daleč pred vsemi globalni zvezdnik Dončić. Po njegovem prestopu iz Dallasa v Los Angeles, ki je šokiral svet košarke in posebej NBA, je število njegovih sledilcev poskočilo in zdaj znaša že 10,5 milijona. Še vedno drobiž v primerjavi z Ronaldom, a več, kot jih ima naslednjih devet slovenskih športnikov skupaj.

Tim Gajser in njegov Tiga. FOTO: instagram

Na drugem mestu je štirikratni zmagovalec Toura Pogačar z 2,5 milijona, na tretjem okrepitev Manchester Uniteda Šeško (1,7 mio), na četrtem dolgoletni kapetan Atletica Jan Oblak (1,6 mio). Potem nastane vrzel, na vrhu katere pa stoji najboljša športna plezalka na svetu in dvakratna olimpijska prvakinja Garnbretova (886.000).

Kopitar daleč zadaj

Precej nizko je dvakratni osvajalec Stanleyjevega pokala Anže Kopitar, kapetan Los Angeles Kings ima zgolj 73.500 sledilcev na instagramu. Pred njim so ne samo Primož Roglič, Tim Gajser, upokojena Goran Dragić in Tina Maze, Josip Iličić ..., celo Benjamin Verbič, čigar kariera se v športnem smislu ne more niti približno primerjati s Kopijevo.

Zanimivo, da je zgovorna Nika Vodan Križnar pri uporabnikih družbenih omrežij bolj zanimiva kot Nika Prevc.

Seveda sledilce ne privablja samo športni uspeh, temveč predvsem podoba. Nekateri zanjo skrbijo sami, za druge razne agencije. Tako je tudi zanimivo, da je zgovorna Nika Vodan Križnar (23.800) pri uporabnikih družbenih omrežij bolj zanimiva kot Nika Prevc (15.400), ki sicer povsem dominira med smučarskimi skakalkami. Zanimivo je tudi, kako visoko je Nejc Gradišar, mladi nogometaš, ki ima dva nastopa za reprezentanco. Letos je okrepil egiptovski klub Al Ahly, ki ima več kot 12 milijonov sledilcev, kar je močno povečalo njegovo priljubljenost na družbenih omrežjih.

Anita Horvat je najbolj spremljana slovenska atletinja. FOTO: instagram

Človeške zgodbe pritegnejo pozornost. Poseben je primer Tima Marovta, nekdanjega obetavnega smučarja, ki so mu napovedovali blestečo prihodnost, toda med deskanjem na vodi na Havajih je pri 12 letih doživel nenavadno poškodbo in ohromel. Rekli so, da ne bo več hodil, zdaj pa teče maratone. Njegova volja je navdušila skoraj pol milijona sledilcev.

Žigartova le za Garnbretovo

Pri ženskah je svetovna vladarka Serena Williams, ki že tri leta ne igra tenisa. V Sloveniji pa je povsem razred zase dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki ima 888.000 sledilcev, kar je več kot štirikrat več od že nekaj let smučarsko upokojene Tine Maze (189.000).

Benjamin Šeško je imel pred podpisom z Manchester Unitedom 360.000 sledilcev, zdaj je tudi instagram milijonar. FOTO: instagram

Še več sledilcev kot Mazejeva ima kolesarka Urška Žigart, kar je predvsem zasluga njene zveze z najboljšim kolesarjem na svetu Pogačarjem. Na četrtem mestu najdemo nekdanjo teniško igralko Tino Pisnik (110.000), na petem pa rekorderko v potapljanju Alenko Artnik (100.000). Tik pod mejo 100.000 pa je smučarska veteranka Ilka Štuhec (92.200), ki bo po olimpijskih igrah v Cortini končala kariero.

Tudi Luka Dončić včasih pokaže kakšno zasebno fotografijo. FOTO: instagram

Nad mejo 20.000 so še teniška igralka Kaja Juvan (39.300), biatlonka Anamarija Lampič (29.100), nekdanja plavalka Sara Isaković (26.600), smučarska skakalka Nika Vodan Križnar (23.800), smučarka Ana Bucik Jogan (23.300), deskarka Gloria Kotnik, nekdanja teniška igralka Polona Hercog in atletinja Anita Horvat (22.000).

Vijolični pred zeleno-belimi

Da je NK Maribor največji slovenski nogometni klub, pritrjuje podatek, da ima dvakrat toliko sledilcev kot večna tekmica Olimpija, s katero se bo pomeril v nedeljo v Ljudskem vrtu. Med 12 klubi je kar sedem nogometnih prvoligašev, iz drugih panog sta pričakovano najvišje Cedevita Olimpija in RK Celje Pivovarna Laško.

Nika Križnar služi tudi z objavami. FOTO: instagram

Kolesarstvo je v Sloveniji v silovitem vzponu, zato ima Rogova mladinska ekipa Pogi Team UAE Generali, ki jo je ustanovil Pogačar, kar 20.700 sledilcev, kar bi ga uvrstilo na četrto mesto med klubi. Za primerjavo, Adria Mobil, edini profesionalni klub v Sloveniji, jih ima dobrih 5000.

Da je NK Maribor največji slovenski nogometni klub, pritrjuje podatek, da ima dvakrat toliko sledilcev kot večna tekmica Olimpija, s katero se bo pomeril v nedeljo v Ljudskem vrtu.

Med zvezami sta najbogatejši nogometna in smučarska, toda največ sledilcev ima košarkarska, pri čemer imajo gotovo zasluge Dončić, Dragić, organizacija eurobasketa 2013 in zlata kolajna na EP 2017. Velja pripomniti, da ima smučarska zveza Slovenije tudi ločene profile za nordijsko smučanje, alpsko smučanje in biatlon, skupaj imajo 41.500 sledilcev.

Tadej Pogačar in Urška Žigart sta na drugem mestu med slovenskimi športniki. FOTO: instagram

Pa še to, najbolj priljubljen hišni ljubljenček naših športnikov je Tiga, pes motokrosističnega asa Gajserja, ki ima kar 5000 sledilcev na instagramu. Prav malo pa zaostajajo trije pasji predstavniki v Kopitarjevi hiši v Los Angelesu – Gustl, Gordi in Harvey imajo 4598 sledilcev ...