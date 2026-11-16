Športniki na lokalnih volitvah: kako uspešni so bili Peterka, Žbogar in Skomina?

Na nedeljskih lokalnih volitvah so se za zaupanje volivcev potegovali tudi številni znani slovenski športniki, nekdanji olimpijci, reprezentanti in trenerji. Nekaterim je uspelo športno prepoznavnost unovčiti tudi na političnem prizorišču, drugi so ostali brez želenih mandatov. Med uspešnejšimi so nekdanji motociklist Miran Stanovnik ter jadralca Vasilij Žbogar in Mitja Kosmina, medtem ko se po za zdaj še neuradnih rezultatih v občinske svete niso prebili nekateri znani nogometni in smučarski obrazi. Med športniki, ki so se podali na letošnje lokalne volitve, je največji županski uspeh dosegel nekdanji motociklist Miran Stanovnik. Dolgoletni udeleženec relija Dakar je v občini Log - Dragomer po podatkih Državne volilne komisije prejel 70,66 odstotka glasov in si zagotovil četrti ...