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Drugo

Športniki na lokalnih volitvah: kako uspešni so bili Peterka, Žbogar in Skomina?

Na lokalnih volitvah je kandidiralo tudi precej znanih športnikov in športnic. Komu se je uspelo prebiti v občinske in mestne svete in komu ne?
Miran Stanovnik je bil znova izvoljen za župana. FOTO: Bojan Rajšek
Galerija
Miran Stanovnik je bil znova izvoljen za župana. FOTO: Bojan Rajšek
M. Ru.
16. 11. 2026 | 12:40
16. 11. 2026 | 13:47
4:22
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Na nedeljskih lokalnih volitvah so se za zaupanje volivcev potegovali tudi številni znani slovenski športniki, nekdanji olimpijci, reprezentanti in trenerji. Nekaterim je uspelo športno prepoznavnost unovčiti tudi na političnem prizorišču, drugi so ostali brez želenih mandatov. Med uspešnejšimi so nekdanji motociklist Miran Stanovnik ter jadralca Vasilij Žbogar in Mitja Kosmina, medtem ko se po za zdaj še neuradnih rezultatih v občinske svete niso prebili nekateri znani nogometni in smučarski obrazi. Med športniki, ki so se podali na letošnje lokalne volitve, je največji županski uspeh dosegel nekdanji motociklist Miran Stanovnik. Dolgoletni udeleženec relija Dakar je v občini Log - Dragomer po podatkih Državne volilne komisije prejel 70,66 odstotka glasov in si zagotovil četrti ...

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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