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Drugo

Lučka Rakovec bronasta v Franciji

Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je na evropskem prvenstvu v težavnosti v Lavalu zasedla tretje mesto. Mia Krampl peta.
Lučka Rakovec je bila tretja. FOTO: Dejan Javornik
Galerija
Lučka Rakovec je bila tretja. FOTO: Dejan Javornik
Peter Zalokar
30. 8. 2026 | 16:10
30. 8. 2026 | 16:26
1:19
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Dobre novice iz Francije. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je na evropskem prvenstvu v težavnosti v Lavalu zasedla tretje mesto. Petindvajsetletna Rakovčeva se je lani po težki bolezni vrnila lani s finalom na svetovnem prvenstvu v Seulu, zdaj pa je osvojila kolajno. Hči kranjskega župana in dekle našega najboljšega plezalca Luke Potočarja bo konec tedna nastopila na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru, kjer bo med njenimi tekmicami tudi Janja Garnbret. Druga slovenska finalistka na EP Mia Krampl je bila peta. 

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Gorazd Hren: Lepo bi bilo v Koper prinesti kakšno kolajno

Rakovčeva je v finale napredovala s četrtim izhodiščem, v finalu pa dosežek izboljšala ter osvojila bron. To je sicer njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine, potem ko je leta 2019 kot še osemnajstletnica na prvenstvu v Edinburghu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti.

Lučka Rakovec FOTO: Jože Suhadolnik
Lučka Rakovec FOTO: Jože Suhadolnik

 

 

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športno plezanjeevropsko prvenstvoLavaltežavnostGorazd HrenMia KramplLučka Rakovec

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Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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