Lučka Rakovec bronasta v Franciji

Dobre novice iz Francije. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je na evropskem prvenstvu v težavnosti v Lavalu zasedla tretje mesto. Petindvajsetletna Rakovčeva se je lani po težki bolezni vrnila lani s finalom na svetovnem prvenstvu v Seulu, zdaj pa je osvojila kolajno. Hči kranjskega župana in dekle našega najboljšega plezalca Luke Potočarja bo konec tedna nastopila na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru, kjer bo med njenimi tekmicami tudi Janja Garnbret. Druga slovenska finalistka na EP Mia Krampl je bila peta.

Rakovčeva je v finale napredovala s četrtim izhodiščem, v finalu pa dosežek izboljšala ter osvojila bron. To je sicer njeno drugo odličje na članskih prvenstvih stare celine, potem ko je leta 2019 kot še osemnajstletnica na prvenstvu v Edinburghu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti.