Janja Garnbret ima partnerja, v Kopru želi zadeti šestico

Kar je ob začetku pomladi Planica, ob koncu poletja vse bolj postaja Koper. V precej manjšem obsegu, pa vendarle: slovenski športni praznik. Kar sta v skokih Domen in Nika Prevc, je v plezanju že vrsto let Janja Garnbret: najboljša na svetu. Pod zunanjo steno PC Plus Climbing na Bonifiki pričakujejo jutri in v soboto več tisoč navijačev, ko bo lučaj od Jadranskega morja potekala tekma svetovne serije v težavnostnem plezanju. To bo jubilejna 30. domača tekma svetovnega pokala, po 25 letih Kranja peta zaporedna v Kopru, zato bo še toliko bolj slovesno.