Kar tri Slovenke v finalu v Seulu, Janja Garnbret kot najboljša

Lep ekipni uspeh se obeta slovenskim športnim plezalkam. Med finalistkami svetovnega prvenstva težavnost v Seulu so tudi tri Slovenke. V odločilni del tekmovanja v Južni Koreji z začetkom ob 12. uri so se uvrstile Janja Garnbret z najboljšim dosežkom, Lučka Rakovec s petim in Rosa Rekar s šestim mestom.

Garnbretova je prepričljivo opravila kvalifikacijski del. V težavnosti je bila z dvema preplezanima smerema razred zase. Tudi v polfinalu je bila najboljša. Vrh je sicer ostal neosvojen, a je bil njen dosežek z višino 51+ daleč najboljši.

Lučka Rakovec je po bolezni spet v odlični formi. FOTO: Dejan Javornik

Drugouvrščena Chaehyun Seo iz Južne Koreje je padla na višini 47+, tretja Britanka Erin McNeice pa na višini 41.

Finale sta si priborili tudi Rakovčeva z višino 39+ in Rekarjeva, ki je v polfinalu dosegla višino 32+. Mia Krampl je prvenstvo končala na 17. mestu (27+).

Rosa Rekar se je prebila v finale. FOTO: Dejan Javornik

»Današnji polfinale je bil super. Smer mi že na ogledu ni izgledala nič posebnega, ampak brez prevelikih premorov. Moral si plezati, to je je bilo najbolj pomembno, da se po domače povedano nisi zasidral na enem oprimku in tam počival v nedogled. Zelo mi je bilo všeč, ker sem plezala z nekim namenom, rekla sem si, vsak gib naredi natančno, odplezaj, tako kot znaš. Zdi se mi, da je bil moj pristop in razpoloženje čisto drugačno kot v kvalifikacijah. Tako da sem se danes že v izolaciji zelo dobro počutila in tudi nisem bila pretirano, oziroma malo sem bila malo živčna, ampak to potrebuješ pred tekmo. Drugače sem zadovoljna, kako sem odplezala, kako sem bila zbrana, kako sem bila v sedanjost in uživala. To mi je danes uspelo in upam, da mi v finalu uspe še enkrat tako odplezati,« je po polfinalu povedala dvakratna olimpijska prvakinja.

Edini slovenski polfinalist Luka Potočar je zasedel končno 11. mesto, dosegel je višino 44. Na vrhu po moškem polfinalu sta Francoz Sam Avezou in domačin Dohyun Lee, oba z višino 48+.

Garnbretova se je od leta 2016 na SP desetkrat zavihtela na zmagovalni oder, od tega kar osemkrat na najvišjega, kar je največ na SP v športnem plezanju od vseh. Ima dva naslova prvakinje v težavnosti, tri v balvanih in tri v kombinaciji, ki ni več na tekmovalnem sporedu. Jutri bo še polfinale in finale v balvanskem plezanju.