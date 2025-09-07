  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    »NasmeJanja« s popotnico domače zmage na svetovno prvenstvo (FOTO, VIDEO)

    Koprska tekma plezalcev je upravičila sloves slovenskega športnega praznika. Janja Garnbret še naprej razred zase. Štiri Slovenke v finalu dober obet za Seul.
    Janja Garnbret je zmagoslavno dvignila roke. Foto Dejan Javornik
    Galerija
    Janja Garnbret je zmagoslavno dvignila roke. Foto Dejan Javornik
    Peter Zalokar
    7. 9. 2025 | 15:00
    5:57
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Tudi najbolj domiselnim piscem zmanjkuje presežnikov in pridevnikov, ko v zadnjih osmih letih opisujejo dosežke Janje Garnbret. »NasmeJanja« je skovanka, ki dobro ponazarja zadnjo zmago v Kopru. Samo na poti navzgor po steni najboljše športne plezalke na svetu ni krasil širok nasmešek, ki pa se je spet pojavil v hipu, ko ji je zmanjkalo le nekaj centimetrov do vrha, a je že pri spustu vedela, da bo to dovolj za tretjo zaporedno domačo zmago, že 49. v svetovnem pokalu in rekordno 31. v težavnosti, s čimer je prekosila legendarno Jain Kim.

    Športni praznik na Obali je ozaljšala še trojica slovenskih finalistk, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. Četverica slovenskih »pajkovk« je tako ponovila dosežek iz leta 2006, ko so bile finalistke v Kranju zmagovalka Maja Vidmar ter Natalija Gros, Mina Markovič in Lučka Franko.

    Kaj so povedali Janja Garnbret in druge nastopajoče Slovenke? Kaj selektor Gorazd Hren? Kdo gre na SP? Kdo je končal kariero?

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Težavnost

    Pika na i Janje Garnbret na plezalnem spektaklu v Kopru

    Janja Garnbret je na zadnji tekmi sezone v Kopru osvojila 49. zmago, slovenski uspeh pa so s finalom dopolnile še tri tekmovalke.
    Žan Urbanija 6. 9. 2025 | 22:16
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Poker na Bonifiki

    Slovenke postavile nov mejnik, štiri v finalu

    Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš bodo v soboto v težavnosti lovile popolno slovensko zmagoslavje na tekmi svetovnega pokala.
    5. 9. 2025 | 23:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    »Katastrofa«, ki se je spremenila v praznik: Janja spet doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Dobrodelni plezalni maraton

    Janji Garnbret je uspelo!

    V 24-urnem dobrodelnem maratonu je Janja Garnbret preplezala 100 smeri, navdušila množico in zbrala več kot 60.000 evrov za Botrstvo v športu.
    23. 8. 2025 | 22:14
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    športno plezanjeJanja GarnbretKoperGorazd HrenLučka Rakovectežavnostno plezanjeLuka PotočarPlaninska zveza SlovenijeRosa RekarLucija Tarkušsvetovni pokal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Slovenija ima nekaj več

    Luka Dončić ne bo večen

    Slovenija na evropskem prvenstvu brez hudega stresa uvrstila med 16 najboljših. To pomeni, da premore nekaj več in nima le zvezdnika iz lige NBA.
    Gorazd Nejedly 7. 9. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Alex Marquez bratu ni dovolil zgodnjega slavja

    Alex Marquez je v Barceloni premagal vodilnega v svetovnem prvenstvu motociklistov, starejšega brata Marca, ki bo na naslov moral počakati še en teden.
    7. 9. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel na Obali

    »NasmeJanja« s popotnico domače zmage na svetovno prvenstvo (FOTO, VIDEO)

    Koprska tekma plezalcev je upravičila sloves slovenskega športnega praznika. Janja Garnbret še naprej razred zase. Štiri Slovenke v finalu dober obet za Seul.
    Peter Zalokar 7. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Slovenija proti Italiji za biti ali ne biti

    Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva v košarki pomerila z Italijani.
    Žan Urbanija 7. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser v prvi vožnji četrti, Pancar deveti

    Prva vožnja motokrosistov na VN Turčije v razredu MXGP se je končala z zmago Lucasa Coenena, ki je zmanjšal zaostanek za Romainom Febvrom.
    7. 9. 2025 | 14:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel na Obali

    »NasmeJanja« s popotnico domače zmage na svetovno prvenstvo (FOTO, VIDEO)

    Koprska tekma plezalcev je upravičila sloves slovenskega športnega praznika. Janja Garnbret še naprej razred zase. Štiri Slovenke v finalu dober obet za Seul.
    Peter Zalokar 7. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Slovenija proti Italiji za biti ali ne biti

    Slovenska košarkarska reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva v košarki pomerila z Italijani.
    Žan Urbanija 7. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motokros

    Gajser v prvi vožnji četrti, Pancar deveti

    Prva vožnja motokrosistov na VN Turčije v razredu MXGP se je končala z zmago Lucasa Coenena, ki je zmanjšal zaostanek za Romainom Febvrom.
    7. 9. 2025 | 14:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo