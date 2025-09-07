»NasmeJanja« s popotnico domače zmage na svetovno prvenstvo (FOTO, VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Tudi najbolj domiselnim piscem zmanjkuje presežnikov in pridevnikov, ko v zadnjih osmih letih opisujejo dosežke Janje Garnbret. »NasmeJanja« je skovanka, ki dobro ponazarja zadnjo zmago v Kopru. Samo na poti navzgor po steni najboljše športne plezalke na svetu ni krasil širok nasmešek, ki pa se je spet pojavil v hipu, ko ji je zmanjkalo le nekaj centimetrov do vrha, a je že pri spustu vedela, da bo to dovolj za tretjo zaporedno domačo zmago, že 49. v svetovnem pokalu in rekordno 31. v težavnosti, s čimer je prekosila legendarno Jain Kim.

Športni praznik na Obali je ozaljšala še trojica slovenskih finalistk, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. Četverica slovenskih »pajkovk« je tako ponovila dosežek iz leta 2006, ko so bile finalistke v Kranju zmagovalka Maja Vidmar ter Natalija Gros, Mina Markovič in Lučka Franko.

Kaj so povedali Janja Garnbret in druge nastopajoče Slovenke? Kaj selektor Gorazd Hren? Kdo gre na SP? Kdo je končal kariero?