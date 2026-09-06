Izjemna Janja postavila češnjo na torto športnega praznika v Kopru

Če bi Janja Garnbret tudi v finalu dosegla vrh, bi bilo že kičasto. Omahnila je čisto malo pod njim, a vseeno navdušila več kot 5000 ljudi, ki so se v soboto zvečer zbrali pod zunanjo steno na koprski Bonifiki. Ob vzklikih navijačev na jubilejni 30. domači tekmi je dosegla rekordno šesto zmago v svetovni seriji, četrto zapored. Pred spektaklom v Kopru so jo vprašali, ali čuti, da jo mlajše tekmice dohitevajo. Odgovorila je diplomatsko, da napredujejo, ampak da napreduje tudi ona. Glede na videno se je razlika še povečala, odkar je 27-letna Korošica junija v Innsbrucku vpisala jubilejno 50. zmago med elito.

Izjemna Janja. Fantastična, fenomenalna, neponovljiva ... Če je kdo opazil presežnik, ki ga v Delu v skoraj desetih letih njene prevlade nismo uporabili, se v uredništvu priporočamo.