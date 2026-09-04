Trideset let zgodbe o uspehu ali kako je Slovenija postala plezalna velesila

Ko človek dopolni 30 let, se običajno umiri, zresni, postavi na svoje; postane samozavesten in pogosto najbolj produktiven v življenju. To v nekem smislu velja za domačo tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. Porodni krči so bili boleči, začetki so vsebovali veliko zanesenjaštva in improvizacije, bilo je veliko preprek in dvomov ... Zdaj vse poteka na najvišji ravni, v vsakem trenutku se ve, kako in kaj. Postal je spektakel najvišje ravni.

Prvih 25 let je vrhunec sezone na Slovenskem gostil Kranj, v soboto zvečer bo petič zapored finale v Kopru, na zunanji steni PC Plus Climbing na Bonifiki, pod katero se bo nocoj zbralo več tisoč navijačev, pa tudi ugledni gostje, ki bodo obeležili častitljivo obletnico ter upali na slovensko zmago.