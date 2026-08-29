Gorazd Hren: Lepo bi bilo v Koper prinesti kakšno kolajno

Danes in jutri bo v Lavalu v Franciji evropsko prvenstvo v športnem plezanju v disciplini težavnost. Slovenske barve bodo zastopali Luka Potočar in Samo Golob ter Mia Krampl, Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in Lučka Rakovec. Danes dopoldne bodo kvalifikacije, jutri polfinale in finale.

»To so naši najboljši, če odštejemo Janjo Garnbret,« izbrancem zaupa selektor Gorazd Hren. Prihodnji konec tedna pa bo že tekma svetovnega pokala v Kopru tudi z Garnbretovo, ki se je selektor zelo veseli. To bo 30. tekma v Sloveniji in bo zato toliko bolj slavnostno.