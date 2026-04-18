Pravna asistenca ni luksuz, ampak pogoj za normalen šport

Slovenski šport se rad pohvali z uspehi, manj pa z dejstvom, da preveč zanemarja pravno varnost svojih akterjev. Šport ni več zgolj igra, temveč kompleksna industrija, kjer brez ustrezne pravne podpore ni mogoče govoriti o zdravem razvoju in dolgoročnem uspehu. O tem smo se pogovarjali z Blažem Tomažinom Bolcarjem, predsednikom Društva športnih odvetnikov Slovenije.

Kako je pravna asistenca oziroma pomoč prepoznana in uveljavljena v slovenskem športu?

To področje je še v povojih, v Sloveniji se nas malo ukvarja s športnim pravom, sploh na dnevni ravni. Športno pravo še ni širše prepoznano, na splošno klubi in športniki ne vedo, da obstaja.

Seveda moramo to dojemanje ločiti po športih. V nogometu je prepoznavnost športnega prava največja, toda sorazmerno z manjšo množičnostjo in priljubljenostjo panog je to poznavanje skromnejše. Še vedno velja klasično prepričanje, da športnik potrebuje pravno pomoč le, ko se znajde v sporu. Ni namreč še uveljavljeno zavedanje, da je pravna pomoč koristna v začetku urejanja razmerja in ne šele, ko nastopijo težave. To je podobno kot v gospodarstvu, kjer si prav tako nihče ne želi dolgotrajnih sodnih postopkov. Že prej je treba ustvariti okolje in razmere za sodelovanje, da se to ne zgodi.

Šport ima svoje specifičnosti in zakonitosti, ki jih je treba poznati, da se lahko razmerja urejajo tako, da se v največji možni meri izognemo neljubim situacijam. Seveda to ni vedno možno, zlasti če se ena stran odloči kršiti pogodbo. Govorim predvsem o svetovanju pri sklepanju pogodb s klubi in vzpostavljanju njihovega statusa in razvoju kariere v celoti, denimo, ko gre za trženje njihove podobe kot športnikov posameznikov ali v okviru kluba oziroma reprezentance. Treba se je zavedati, da je športno pravo neločljiv del športnega biznisa. Brez ustrezno pravno urejenih razmerij tudi športnega posla na najvišji ravni ne more biti.

Predvsem športnike spori zelo obremenjujejo. Niso namreč navajeni tovrstnega pritiska. Lahko se soočajo s pritiskom npr. 90-tisočglave množice, negotovost glede rešitve pravnega spora pa jih spravlja v stres. Temu se želimo izogniti. Športnik, ki ni popolnoma predan svojemu poslu na igrišču, ne more biti osredotočen in prikazati vsega, kar zna. Profesionalni športniki oziroma klubi se zavedajo, da za nemoteno opravljanje svojega dela potrebujejo tudi pravno asistenco. Podobno kot potrebujejo predstavnika za odnose z javnostmi in strokovnjaka za marketing in trženje. V Sloveniji to še vedno velja za nepotreben strošek, najpogosteje je slišati, da odvetnika potrebuješ le v primeru spora, da gre s tabo na sodišče.