FOTO:FOTO: Športno stoletje Marka Račiča

Ljubljana – Obiskali smo ga na vrtu njegovega doma na Oražnovi. Dogovorili smo se za srečanje točno opoldne, ko je v sončnem vremenu že imel za sabo kratek sprehod po soseščini v družbi hčerke Mojce, pri kateri živi.



Dobro razpoložen se ne zmrduje nad omejitvami, ki jih terja epidemija novega koronavirusa: »Saj zame se ni spremenilo nič bistvenega. Moj dnevni urnik ostaja isti, v glavnem sem tako in tako doma. Zdaj pač praktično ni obiskov, pa tudi mesečna srečanja z nekdanjimi sodelavci iz Tivolija odpadejo do nadaljnjega. No, zdaj me na veliko klicarijo po telefonu in sprašujejo, kako bomo obeležili 100-letnico. Nič, vse skupaj bomo preložili na kasnejši čas.«



Žlahtni letnik 1920, rojen v Adlešičih v Beli krajini, od otroških let pa tudi Ljubljančan, ima za sabo stoletje za pomnenje. Še vedno je čil in bistrega uma, pronicljiv, natančen, vselej pripravljen na šalo ali kakšno anekdoto iz svoje bogate športne kariere, ko je bil atlet, trener, sodnik, funkcionar, statistik, publicist, profesor športne vzgoje in sodelavec na velikih športnih prireditvah.



Svoj tekmovalni vrhunec je dosegel na olimpijskih igrah v Londonu leta 1948, tja se je spet vrnil pod olimpijske kroge ob igrah 2012. »Gledali so me kot malo čudo,« se hudomušno spomni. Kaj bi šele rekli danes, osem let pozneje, ko je dopolnil stotico?

In recept za to dolgoživost? »Geni, samo geni,« odgovarja na kratko. Od njega ne boste slišali dolgih litanij o zdravi prehrani, dietah, nujnemu gibanju, izogibanju slabim razvadam. »Praktično vsi v moji družini so bili, ali so stari 90 let in več,« pripomni.



Gospod Marko Račič živi zelo preprosto, lahko bi rekli, da prakticira kombinacijo športne in vojaške discipline, uživa v svojem strogo začrtanem dnevnem urniku. »Med deseto in enajsto zajtrkujem, kosilo imam ob dveh popoldan, večerjam pa po televizijskem dnevniku. Vmes grem na sprehod, veliko berem, časopis Delo vsak dan, saj sem vaš dolgoletni naročnik. Z dogajanjem doma in po svetu sem na tekočem tudi, ker spremljam informacije na TV in radiju. Še vedno pa se ukvarjam tudi s statistiko, to je ostal moj hobi.«



V nadaljevanju si preberite kopico zanimivh anekdot iz njegovega bogatega športnega življenja ter preverite vse nejgove dosežke in priznanja.