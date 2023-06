Športu zazdaj obljubljeno financiranje do julija

Vodstvo Mestne občine Maribor je športnim društvom in klubom, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz letnega programa športa, predložilo pogodbe za sredstva od januarja do julija letošnjega leta. Pogodb v celotnem znesku zazdaj zaradi lukenj v občinskem proračunu ni zmožno zagotoviti.

Podžupan Samo Peter Medved je na sestanku s predstavniki športnih društev in klubov pojasnil, da lahko zazdaj zagotovijo samo 60-odstotno financiranje. »Občina ta trenutek zalaga velika likvidna sredstva za realizacijo projektov, za katera je pridobila sofinanciranje. Vemo, da je včeraj državni svet sprejel veto na izvrševanje rebalansa državnega proračuna, kar za nas spet pomeni odlog likvidnih plačil. Danes smo prinesli društvom tisto, kar jim lahko financiramo, torej za prvih sedem mesecev. Ostalo se bomo trudili še zagotoviti,« je dejal.

Prisotni na sestanku so bili ogorčeni, a hkrati zadovoljni, da vsaj vedo, na koliko denarja lahko zazdaj računajo. Spraševali so se, kako naj delajo naprej, saj ne vedo, če bodo lahko pokrili vse stroške. Občina jim letos ni nakazala še nobenega denarja, pa tudi plačila za lani so zamujala.

Predsednik Športne zveze Maribor Tomaž Barada je razočaran, v kakšnem položaju je trenutno mariborski šport. »Za Maribor govorimo, da je športno mesto, a se v proračunu, visokem 190 milijonov evrov, namenja športu zgolj 1,5 odstotka,« je dejal.

Osebno ne verjame, da bodo športna društva in klubi dobili izplačanih vseh 100 odstotkov. »S tem zagotovo ne sledimo strategiji razvoja športa v Mariboru. S takšnim delom bo mariborski šport naredil še korak nazaj, namesto naprej,« je povedal.

Uskladitve cen

Težave s financiranjem so dosegle vrelišče ravno v času, ko se Maribor pripravlja na Olimpijski festival evropske mladine (Ofem), ki ga bo gostil julija. Na očitke, da se Maribor po eni strani kiti s tem festivalom, na drugi strani pa mariborski šport životari, župan Saša Arsenovič odgovarja, da težave mestnega proračuna niso povezane z Ofemom. »Ofem ne vpliva na slabši finančni položaj, ki ga imamo v proračunu. Ravno obratno – zaradi Ofema je bil šport deležen takšne pozornosti kot še nikoli v zgodovini. Za milijon evrov bo nove opreme, zaradi Ofema smo obnovili Dvorano Tabor in zgradili bomo atletsko ogrevalno dvorano,« je povedal.

Po njegovih besedah je kritično stanje občinskega proračuna posledica dejavnikov, na katere sami nimajo vpliva. »To je vojna v Ukrajini, dvig cen energentov, inflacija, višje obrestne mere ... Na drugi strani imamo čuden položaj v mestnem svetu, kjer politika ne sledi strokovnim službam, ki jim sledi župan in ki daje zelo uravnotežene, smiselne in za naše prebivalce ugodne predloge. S tem se borimo že od januarja. Škoda, ki je zaradi tega nastala, znaša na mesec približno 400.000 evrov. Močno upam, da se bo to nagajanje prekinilo,« je dejal.

Mestni svet je proračun občine, ki je zastavljen v rekordni višini, zaradi številnih kritik sprejel šele 20. aprila. Ni pa podprl vseh načrtovanih podražitev občinskih storitev, na katerih je vodstvo občine zasnovalo proračun.

Podžupan Medved je danes ponovil, da so uskladitve cen eden od ključev za zagotavljanje zadostnih prihodkov v proračun, da lahko potem črpajo iz njega zadostna sredstva za športne, kulturne in druge programe. »Na prihodnji seji mestnega sveta bomo še enkrat ponudili rešitve in upam, da bo razumevanje s strani mestnih svetnikov. Vsekakor bomo spoštovali in realizirali tisto, kar bo mestni svet sprejel,« je dejal.

Med predlogi je izvzetje Pohorske vzpenjače iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko javno podjetje Marprom upravljalo kot tržno dejavnost in se torej vožnje ne bi več sofinancirale iz občinskega proračuna.