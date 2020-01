Sprehod ACH Volleyja do finala 

Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti slovenskega pokala. V polfinalu zaključnega turnirja v Kamniku so s 3:0 (13, 17, 17) premagali kranjski Hišo na kolesih Triglav.



Branilci naslova in državni prvaki proti Kranjčanom niso imeli resnejšega dela. Trener Matija Pleško jih je dobro psihološko pripravil, tako da so izkoristili veliko kakovostno premoč in se praktično sprehodili do zmage. Od začetka do konca nizov so bili predvsem po zaslugi odličnega izvajanja začetnih udarcev v prednosti, posebej truditi se jim niti ni bilo treba, tako da so lahko ohranili nekaj moči za nedeljski finale. V njem bodo igrali z zmagovalcem večernega dvoboja med Calcit Volleyjem in Merkur Mariborom.



»Upam, da je ta tekma pokazatelj, da smo v leto 2020 vstopili dobro pripravljeni. Seveda nobenemu klubu ne koristi tako dolg premor, se pa sestavljamo, smo pozitivno naravnani in verjamemo, da se bomo otresli tistih neprijetnih stvari, ki se nas v klubu lotevajo že od začetka sezone, in da bomo igrali vedno boljšo odbojko, s tem pa bodo prišli tudi rezultati. Danes smo igrali na visoki ravni, še enkrat več se je potrdilo, da se je vedno znova treba dokazovati na igrišču. Naša današnja dobra igra nam ne bo nič pomagala, če je jutri ne bomo ponovili. Moramo se čim bolj spočiti in se pripraviti na jutrišnji finale,« je po tekmi dejal Pleško.



Sašo Rop, trener Hiše na kolesih Triglav, je bil po porazu realen:: »Ljubljančani so na servisu v vsakem nizu naredili tako veliko razliko, da jih bilo potem težko loviti. V nekaterih trenutkih smo jim bili enakovredni, toda tudi to ni bilo niti slučajno dovolj za večji odpor. Tudi zato, ker nam Ljubljančani kaj več niso niti pustili. Vseeno sem od nas pričakoval boljši odpor, je pa res, da je bila to naša prva tekma po skoraj mesecu odmora, medtem ko bo ACH v tem trenutku težko premagati.«