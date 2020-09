Sprejemnik GPS preprečil Jermanu stoodstotni izplen na Grobniku

Marku Jermanu (na sredini) sta družbo na zmagovalnem odru delala Avstrijec Gerold Gesslbauer (levo) in Madžar Balint Kovacs (desno). FOTO: Natalija Klezin

Ljubljana – Čeprav najhitrejši slovenski motorist(AF Motors Torun Ducati) že dobro leto ni dirkal, je minuli konec tedna znova pokazal, da je gospodar Grobnika. Potem ko je na sobotni preizkušnji za alpsko-jadransko prvenstvo v razredu superbike z ducatijem V4R osvojil tretje mesto, je na včerajšnji slavil zmago.»Ker že dalj časa nisem bil na dirki, sem v soboto še malo tipal, saj nisem vedel, kaj lahko pričakujem in kako bo z mojo telesno pripravljenostjo. A ta mi nato sploh ni povzročala preglavic, mi jih je pa sprejemnik GPS, ki se je snel z motorja in mi, še vedno pripet na kabel, zdrsnil na sedež. Med vožnjo me je zares zelo motil, zaradi česar nisem mogel biti stoodstotno zbran na dirkanje,« je 35-letni as iz Depale vasi pri Domžalah slikovito opisal težave, ki so ga ovirale med prvo dirko, na kateri ga je kot tretjeuvrščenega na koncu od avstrijskega zmagovalca(yamaha) ločilo le 1,155 sekunde.Na drugi preizkušnji je šlo za Marka nato bolj ali manj vse po načrtih. »Po štartu sem nadziral potek dirke in imel ves čas okrog sekunde naskoka pred najbližjim zasledovalcem Gesslbauerjem, ki se mi je proti koncu resda približal, vendar mimo mene ni mogel,« je še sporočil Jerman, ki je imel v cilju 0,399 sekunde naskoka pred Gesslbauerjem in 1,352 pred Madžarom(yamaha). Nadeja, da bodo odpadlo dirko za alpsko-jadransko prvenstvo na dirkališču Adria, ki ga Italijani niso pravočasno prenovili oziroma povečali, oktobra nadomestili kje drugje.Slast zmage je včeraj na Grobniku v kategoriji superstock do 1000 ccm okusil tudi(Spark RT, yamaha), ki si je dan prej pridirkal drugo mesto, na preizkušnjah za pokal Alpe-Adria do 1000 ccm pa je(2N RT, BMW) zasedel deveto in peto mesto.