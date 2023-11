Sprememba ne bo prizadela slovenske reprezentance

V nadaljevanju preberite:

Reprezentančna odbojkarska sezona je bila ekstremno dolga, pet mesecev so se moštva bojevala s tekmeci in s seboj. Liga narodov, evropsko prvenstvo in olimpijske kvalifikacije so zdaj pod streho, davek pri igralcih pa je visok. V poljskem prvenstvu je seznam poškodovanih odbojkarjev dolg, tako reprezentantov kot tistih, ki so zaradi dolgega premora imeli veliko časovno luknjo pri klubskih tekmovalnih obveznostih. Kako je s Klemnom Čebuljem in Žigo Šternom, ki igrata na Poljskem, in kaj o problematiki tekmovalnega koledarja pravi predsednik poljske odbojkarske zveze Sebastian Świderski, preberite v članku. »V pogovorih s svetovnimi odbojkarskimi oblastmi so svoje pripombe izrazili predvsem Poljaki in Italijani. Ne vem, zakaj tega niso storile druge zveze,« je ena od pripomb Świderskega.