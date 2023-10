Springboks ostajajo na vrhu sveta

Južnoafričani so svetovni prvaki v ragbiju. V finalu desetega mundiala, ki je bil v Franciji na sporedu vse od 8. septembra, so pred 80.000 gledalci na Stade de Franceu po čvrstem obračunu premagali Novo Zelandijo z 12:11 (12:6). Za springboks je to četrti naslov, medtem ko All Blacks ostajajo pri treh.

Varovanci Jacquesa Nienabra so tako po Novi Zelandiji (2011, 2015) druga reprezentanca, ki je ubranila naslov prvaka. Pred tem je slavila še na domačih tleh leta 1995 in 12 let kasneje prav tako v Franciji. Južnoafričani tako ostajajo neporaženi na finalnih tekmah, medtem ko so Novozelandci drugič izgubili na zadnji stopnički, obakrat je bil zanje usoden prav afriški predstavnik (1995). All Blacks so svetovni prvaki postali v letih 1987 ter 2011 in 2015.

Tokrat je varovance Iana Fosterja teplo predvsem pomanjkanje discipline. Po dveh kaznih so najprej 20 minut igrali z ragbistom manj, kasneje pa so po dodatnem ogledu posnetka ostali brez Sama Cana, ki je moral zaradi nevarne igre predčasno pod prho.

Južnoafričani so dobro unovčili kazni in štirikrat zadeli s kazenskimi streli prek Handreja Pollarda, medtem ko so imeli oceanijski predstavniki priložnost za zadetek s polaganjem ob koncu polčasa, a so se morali zadovoljiti z drugim kazenskim zadetkom za 6:12. Nova Zelandija je v drugem polčasu vse bolj pretila po krilih, za nameček pa so bile moči za 10 minut izenačene po rumenem kartonu kapetana Južne Afrike Siye Kolisija. Aaron Smith je v 54. minuti dosegel zadetek s polaganjem, a so ga po ogledu posnetkov zaradi igre z roko naprej razveljavili.

Finalna tekma je bila trda. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Vedno za točko

All Blacks so po kaznih še naprej vztrajali v rdeči coni in nato le prišli do polaganja za 11:12 prek Beaudena Barretta, a po zahtevnem strelu za potrditev ostali brez dveh dodatnih točk. Moči na igrišču so bile do konca obračuna izenačene, potem ko je namerno žogo naprej z roko igral Cheslin Kolbe, Novozelandci so posledično prišli do kazenskega strela s polovice igrišča, a je Jordie Barrett zgrešil in ostalo je pri 12:11 za springboks.

Ti so tudi v četrtfinalu in polfinalu slavili za eno točko. Za preboj v polfinale so ugnali Francijo z 29:28, v finale pa so se prebili po zmagi proti Angliji s 16:15. V Parizu si je finalni obračun ogledalo slabih 80.000 ljubiteljev ragbija, s čimer se je prvenstvo v Franciji z 2,44 milijona obiskovalcev v zgodovino zapisalo kot drugo najbolj obiskano po mundialu v Angliji 2015 (2,48 milijona).

Dvoboj za tretje mesto je v petek prav tako na Stade de Franceu dobila Anglija, ki je bila s 26:23 boljša od Argentine. Angleži so prvič v desetih izdajah SP zasedli tretje mesto. Svetovni prvaki so postali leta 2003, še trikrat pa v finalu izgubili (1991, 2007, 2019).

Argentina še nikoli ni igrala v finalu, trikrat pa se je merila za tretje mesto. Izgubila je tudi pred osmimi leti proti Južni Afriki, premagala pa Francijo leta 2007, ko je prvenstvo prav tako potekalo v deželi galskih petelinov.