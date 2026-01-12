  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Sprti branilci naslova lige NFL izpadli že v prvem krogu končnice

    Znanih je sedem od osmih ekip, ki bodo igrale v konferenčnem polfinalu. Za zadnje mesto se borita Houston Texans in Pittsburgh Steelers.
    Jan 11, 2026; Philadelphia, PA, USA; San Francisco 49ers linebacker Eric Kendricks (43) blocks a pass intended for Philadelphia Eagles tight end Dallas Goedert (88) during the fourth quarter in an NFC Wild Card Round game at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Eric Hartline-Imagn Images Foto Eric Hartline Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Jan 11, 2026; Philadelphia, PA, USA; San Francisco 49ers linebacker Eric Kendricks (43) blocks a pass intended for Philadelphia Eagles tight end Dallas Goedert (88) during the fourth quarter in an NFC Wild Card Round game at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Eric Hartline-Imagn Images Foto Eric Hartline Imagn Images Via Reuters Connect
    L. Š.
    12. 1. 2026 | 09:47
    2:58
    A+A-

    Branilci naslova v ligi ameriškega nogometa NFL Philadelphia Eagles so tekmovanje zaključili že po prvem krogu končnice, potem ko so jih v nedeljo na domačem igrišču s 23:19 premagali San Francisco 49ers. Šlo je za enega od štirih dvobojev prvega kroga končnice, ki so bili odločeni s štiri ali manj točk razlike.

    Na srečanju med lanskimi prvaki in finalisti super bowla leta 2023 je v glavni vlogi nastopil tekač San Francisca Christian McCaffrey, ki je dosegel dva zadetka v zadnji četrtini, vključno z odločilnim dve minuti pred koncem tekme.

    image_alt
    Mahomes zaradi strgane križne vezi zaključil sezono

    Na drugi strani je Philadelphia znova pokazala znake notranjih razprtij, ki so jo zaznamovale že v rednem delu in zaradi katerih ni bila tako dominantna kot sezono prej. Ob koncu prvega polčasa sta se v verbalni dvoboj po izpuščeni podaji zapletla trener Nick Siriani in lovilec AJ Brown. Slednji je že večkrat nakazal svoje nezadovoljstvo z načinom igre moštva.

    Znanih sedem od osmih polfinalistov konferenčnega finala

    Po koncu tedna v ZDA je znanih sedem od osmih ekip, ki bodo igrale v drugem krogu končnice oziroma v konferenčnem polfinalu. Ob zmagovalcih rednega dela Seattle Seahawks v konferenci NFC in Denver Broncos v konferenci AFC, oboji so počivali v prvem krogu, so zmage poleg 49ers dosegli še Buffalo Bills, New England Patriots, Los Angeles Rams in Chicago Bears.

    Zadnjo mesto bo pripadlo zmagovalcu dvoboja med Houston Texans in Pittsburgh Steelers, ki bo na sporedu v noči s ponedeljka na torek po slovenskem času. Ta se bo v drugem krogu pomeril z New England Patriots, ki so edini dosegli gladko zmago v prvem krogu. Na krilih odlične obrambe so s 16:3 premagali Los Angeles Chargers.

    Zmago si je v zaključku tekme izboril tudi Buffalo z zvezdniškim podajalcem Joshom Allenom na čelu. Ta je 1:04 minute pred koncem sam stekel v končno cono za končni izid 27:24 proti Jacksonville Jaguars. V konferenčnem polfinalu se bo Buffalo pomeril z Denverjem.

    Majhne razlike so odločale tudi v sobotnih dvobojih med Carolina Panthers in Los Angeles Rams ter med Chicago Bears in Green Bay Packers. Za Rams je odločilno podajo za zadetek 38 sekund pred koncem dosegel prvi kandidat za najkoristnejšega igralca lige NFL Matthew Stafford. Končni izid je bil 34:31.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Vrhunec nogometnega leta na nepredvidljivem Trumpovem dvorišču

    Mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki osrednji dogodek bogatega nogometnega leta 2026. Kakšno presenečenje še lahko pripravi ameriški predsednik?
    Nejc Grilc 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Prestopa leta

    Narejeno v Sloveniji

    Prestopa slovenskih športnih asov Luke Dončića in Benjamina Šeška sta bila med najodmevnejšimi dogodki leta. Denarja veliko, lovorik še ni.
    Gorazd Nejedly 28. 12. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Slovenski klubi že zagrizli v priprave, v nadaljevanju sezone le devet ekip

    Priprave na nadaljevanje prve slovenske lige so že stekle. Olimpija in Celje v Španiji, Maribor v Turčiji. Dejavni so tudi naši na tujem.
    Matic Rupnik 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oglašujte z vsebinami na naših portalih

    Želite povečati prepoznavnost vaše blagovne znamke? Želite prebuditi pozornost naših bralcev? Kreativna vsebina je korak v pravo smer.
    Promo Delo 21. 2. 2023 | 12:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ameriški nogometNFLkončnicaDallas CowboysLos Angeles Ramssan francisco 49ers

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Od Gize do Osake: arhitekturni projekti leta 2025, ki zaznamujejo naš čas

    Od Velikega egipčanskega muzeja v Gizi do Expa v Osaki – izbor nekaterih izstopajočih arhitekturnih projektov preteklega leta.
    12. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Zaradi mraza po Evropi odpovedujejo lete, v Srbiji izredne razmere

    Evropo je zajela prava zima. Na Finskem je v mrazu ostalo ujetih več tisoč turistov.
    12. 1. 2026 | 10:59
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Evropska platforma za kampiranje

    Camping.info: najboljši avtokamp v Sloveniji je Šobec

    Največ glasov je sicer prejel avstrijski kamp Sonnenland Lutzmannsburg, na Hrvaškem najbolje ocenjen Falkensteiner Camping Zadar.
    12. 1. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    83. podelitev zlatih globusov

    Napoved napete bitke za oskarje

    V Los Angelesu so v nedeljo zvečer podelili zlate globuse, ki veljajo za precej zanesljive napovedovalce najprestižnejših filmskih nagrad, oskarjev.
    Agata Rakovec Kurent 12. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    UI

    Umetna inteligenca naj bi med spanjem zaznala čez 100 različnih bolezni

    Model SleepFM je z 80-odstotno uspešnostjo predvidel pojav alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, različnih vrst rakov ter drugih obolenj.
    12. 1. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Evropska platforma za kampiranje

    Camping.info: najboljši avtokamp v Sloveniji je Šobec

    Največ glasov je sicer prejel avstrijski kamp Sonnenland Lutzmannsburg, na Hrvaškem najbolje ocenjen Falkensteiner Camping Zadar.
    12. 1. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    83. podelitev zlatih globusov

    Napoved napete bitke za oskarje

    V Los Angelesu so v nedeljo zvečer podelili zlate globuse, ki veljajo za precej zanesljive napovedovalce najprestižnejših filmskih nagrad, oskarjev.
    Agata Rakovec Kurent 12. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    UI

    Umetna inteligenca naj bi med spanjem zaznala čez 100 različnih bolezni

    Model SleepFM je z 80-odstotno uspešnostjo predvidel pojav alzheimerjeve in parkinsonove bolezni, različnih vrst rakov ter drugih obolenj.
    12. 1. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo