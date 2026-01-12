Sprti branilci naslova lige NFL izpadli že v prvem krogu končnice

Branilci naslova v ligi ameriškega nogometa NFL Philadelphia Eagles so tekmovanje zaključili že po prvem krogu končnice, potem ko so jih v nedeljo na domačem igrišču s 23:19 premagali San Francisco 49ers. Šlo je za enega od štirih dvobojev prvega kroga končnice, ki so bili odločeni s štiri ali manj točk razlike.

Na srečanju med lanskimi prvaki in finalisti super bowla leta 2023 je v glavni vlogi nastopil tekač San Francisca Christian McCaffrey, ki je dosegel dva zadetka v zadnji četrtini, vključno z odločilnim dve minuti pred koncem tekme.

Na drugi strani je Philadelphia znova pokazala znake notranjih razprtij, ki so jo zaznamovale že v rednem delu in zaradi katerih ni bila tako dominantna kot sezono prej. Ob koncu prvega polčasa sta se v verbalni dvoboj po izpuščeni podaji zapletla trener Nick Siriani in lovilec AJ Brown. Slednji je že večkrat nakazal svoje nezadovoljstvo z načinom igre moštva.

Znanih sedem od osmih polfinalistov konferenčnega finala

Po koncu tedna v ZDA je znanih sedem od osmih ekip, ki bodo igrale v drugem krogu končnice oziroma v konferenčnem polfinalu. Ob zmagovalcih rednega dela Seattle Seahawks v konferenci NFC in Denver Broncos v konferenci AFC, oboji so počivali v prvem krogu, so zmage poleg 49ers dosegli še Buffalo Bills, New England Patriots, Los Angeles Rams in Chicago Bears.

Zadnjo mesto bo pripadlo zmagovalcu dvoboja med Houston Texans in Pittsburgh Steelers, ki bo na sporedu v noči s ponedeljka na torek po slovenskem času. Ta se bo v drugem krogu pomeril z New England Patriots, ki so edini dosegli gladko zmago v prvem krogu. Na krilih odlične obrambe so s 16:3 premagali Los Angeles Chargers.

Zmago si je v zaključku tekme izboril tudi Buffalo z zvezdniškim podajalcem Joshom Allenom na čelu. Ta je 1:04 minute pred koncem sam stekel v končno cono za končni izid 27:24 proti Jacksonville Jaguars. V konferenčnem polfinalu se bo Buffalo pomeril z Denverjem.

Majhne razlike so odločale tudi v sobotnih dvobojih med Carolina Panthers in Los Angeles Rams ter med Chicago Bears in Green Bay Packers. Za Rams je odločilno podajo za zadetek 38 sekund pred koncem dosegel prvi kandidat za najkoristnejšega igralca lige NFL Matthew Stafford. Končni izid je bil 34:31.