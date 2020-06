Srebrni red Moka za Janeza Kocijančiča

Ljubljana – Janez Kocijančič je posthumno prejel srebrni red Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) kot tretji Slovenec po Miroslavu Cerarju in Leonu Štuklju. V čast v ponedeljek preminulemu nekdanjemu predsedniku slovenskega in evropskega olimpijskega gibanja je na sedežu Moka v Lozani olimpijska zastava tri dni visela na pol droga.



Ob koncu skupne žalne seje Olimpijskega komiteja Slovenije in Smučarske zveze Slovenije sta srebrni red Moka prevzeli žena pokojnega Andreja Kocijančič in hčerka Nike K. Pokorn, v družbi predsednika OKS Bogdana Gabrovca pa jo je izročil predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja Zlatko Mateša, ki je bil posebni poslanec predsednika MOK Thomasa Bacha.

Verjel je v olimpijske vrednote

»Oče je posvetil dobršen del življenja olimpijskemu gibanju, tudi v svojih zadnjih dnevih. Nikoli mu za to ni bilo žal. Iskreno je verjel v olimpijske vrednote in povezovalno moč športa. Zato vem, da bi mu to izjemno veliko priznanje ogromno pomenilo, več kot katerokoli drugo, ki jih je prejel v življenju,« se je zahvalila Nike K. Pokorn.



Bach je v zvočni poslanici dejal, da je Mok Kocijančiču nagrado namenil že pred mesecem dni.