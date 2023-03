Srebro bo proslavila v italijanski Andori

V nadaljevanju preberite:

Anita Horvat že žlahtno potrjuje svoj prehod s 400-metrskega teka na tistega na dva štadionska kroga. No, v dvorani so to štirje. Na evropskem dvoranskem prvenstvu v atletiki v Ataköy Areni v Istanbulu si je na 800 m pritekla srebrno odličje in tako lepo zaokrožila izjemno uspešno zimsko sezono v kraljici športov. Preberite vse zanimivosti, koliko nagrade je prejela od Atletske zveze Slovenije, s kom in kam gre na oddih po EP ter o pogodbenem zapetljaju.