Srečal je Nadala, ni pa še z njim igral

Teniške sezone še ni konec, toda že zdaj je lahko z vsem doživetim in doseženim Žiga Šeško, najstnik iz Hrastnika in obenem gimnazijec v Litiji, zelo zadovoljen. Osvojil je turnir za mladinski grand slam v Melbournu, se vrnil domov z lovoriko med wimbledonskimi mladinskimi dvojicami in se lotil izziva tudi v članski konkurenci. Nazadnje pa se je s slovenskimi reprezentanti veselil gladke zmage v Davisovem pokalu proti Izraelu s 4:0. »Še lepše leto bi bilo, če se ne bi pred kratkim tako hitro poslovil od mladinskega turnirja posameznikov na odprtem prvenstvu ZDA, toda tekmec (domačin Marcel Latak, o. p.) je bil takrat na res visoki ravni, kar je ne nazadnje potrdil tudi z zmago na turnirju,« nam je med pogovorom v Ljubljani, kjer se je odzval vabilu zveznega kapetana Grege Žemlje, ob ...