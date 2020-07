Sredi julija dočakali dan za prvi napad na svetovnega prvaka

Mlajši brat Alex prvič nad starejšega Marqueza

Pandemija novega koronavirusa je na glavo obrnila tudi športni svet. Motociklisti v elitnem razredu svetovnega prvenstva motoGP bodo tako šele danes, v drugi polovici julija, odpeljali prvo dirko sezone. Svetovni prvakin izzivalci se bodo pomerili na dirki v španskem Jerezu, elitni razred bo na startu ob 14. uri. Dirka v Jerezu je za dirkače v najmočnejšem razredu sploh prva v tej čudni sezoni. V nižjih razredih so sicer marca v Katarju že izvedli eno dirko.Potem se je za štiri mesece vse ustavilo, po številnih prilagoditvah, usklajevanjih in iskanju najboljših kompromisov pa so za nov začetek določili španski Jerez. Ta bo tudi gostitelj naslednje dirke čez teden dni, kar pa v tej sezoni v motošportih in tudi v formuli 1 ni več nič nenavadnega. Poleg Jereza bodo po dvakrat vozili še v Spielbergu, Misanu in Aragonu.Novinec v elitnem razredu je Alex Marquez, mlajši brat svetovnega prvaka je pred to sezono okrepil tovarniško ekipo Honde in bo prvič neposreden tekmec starejšemu bratu. Starejši Marquez je seveda prvi favorit sezone, imel pa bo številne izzivalce. Tudi Yamahinega veterana Valentina Rossija, ki bo zadnjič vozil za tovarniško ekipo, Marquez pa bo skušal ujeti njegovih devet naslovov svetovnega prvaka. Svoje načrte pa imajo tudi mladi adut, pain še kdo.V sobotnih kvalifikacijah si je "pole position" privozil Quartararo, drugi je bil Vinales, tretji pa Marc Marquez. Karavana bo po današnji dirki ostala v Jerezu, kjer bo naslednji teden še dirka za VN Andaluzije. Sledi tradicionalna postaja v Brnu 9. avgusta, poleti pa bodo vozili še v Avstriji na Spielbergu 16. in 23. avgusta.