Velik uspeh slovenskih judoistk na sredozemskih igrah, nogometašice po bron

Judoistka Metka Lobnik je osmi tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu v kategoriji do 78 kilogramov osvojila srebrno medaljo po finalu z 19-letno Turkinjo Tuano Gulenay, ki je zmagala s 3:0. Nika Koren je v kategoriji do 70 kg v boju za bron Italijanko Ireno Pedrotti premagala z dvema jukoma za deveto slovensko medaljo na teh SI.

Petindvajsetletna Lobnik je že po 38 sekundah dobila dva šida, potem pa je moral po sodniški odločitvi od blazin oditi še njen trener Gregor Brod. Po dveh minutah in šestih sekundah je Turkinja za povrh naredila še prvi met za juko. V razmaku desetih sekund med drugo in tretjo minuto sta Turkinji uspeli še dve taki akciji za končno slavje.

Lobnikova se je v polfinalu borila s Hrvatico Petrunjelo Pavić, že po minuti in petih sekundah je dosegla vazari, drugega za prepričljivo končno zmago pa minuto in 12 sekund pozneje. Aprila letos je v Gruziji postala 17. slovenska reprezentantka s kolajno na prvenstvih stare celine.

Z bronom je dosegla svoj največji članski uspeh. Novembra lani si je poškodovala vrat in do februarja trenirala po omejenem programu, marca pa si je na grand slamu v Gruziji poškodovala še stegensko mišico. Kljub temu je nato izvrstno nastopila na EP in SI. Pred tem so se v slovenski reprezentanci na SI na jugu Italije po sedmih dnevih veselili prav toliko medalj.

Slovenske nogometašice, v Brindisiju na sredozemskih igrah nastopa reprezentanca U18, so se po remiju s Kosovom uvrstile na tekmo za tretje mesto. Tekmice naših mladih športnic bodo Italijanke.

Uspehi slovenskih športnikov

Le balinarka Eneja Ozbič Primc je pred tem 25. avgusta v natančnem zbijanju osvojila zlato odličje, ko je s 4:0 ugnala Španko Cristino Soler Vilchez. Tri odličja so slovenski predstavniki osvojili v petek, ko so na tretjo stopničko zmagovalnega odra stopili badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc v igri dvojic ter judoista Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg in Martin Hojak v kategoriji do 73 kg. Tudi preostale tri slovenske medalje so bile bronastega leska.

Tretji so bili balinar Urban Hiti v hitrostnem zbijanju, kolesarka Nika Bobnar v kronometru in plavalka Tina Čelik na 100 m prsno. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav s treh celin, Evrope, Afrike in Azije. Pred štirimi leti v Oranu v Alžiriji je Slovenija na SI osvojila 23 odličij.