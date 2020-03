Sredozemske igre šele leta 2022

Alžirski minister za mladino in šport Sid Ali Khaldi je danes sporočil, da so organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa za leto dni preložili sredozemske igre v Oranu, z leta 2021 na 2022. Kot je dejal Ali Khaldi za francosko tiskovno agencijo AFP, sta odločitev o preložitvi skupaj dosegla alžirska vlada in mednarodni odbor za sredozemske igre (CIJM).



»Alžirska vlada in mednarodni komite za sredozemske igre sta sprejela skupno odločitev, da za leto dni preložimo

športne igre Sredozemlja v Oranu, ki bodo po novem na prošnjo CIJM leta 2022. Gre za prilagajanje na novi olimpijski koledar, saj nas prihodnje leto čakajo že poletne olimpijske igre,« je dejal Ali Khaldi.



Devetnajsta izvedba tega večšportnega tekmovanja, na katerem sodeluje 26 držav Sredozemlja in Balkana, bi morala biti v Alžiriji od 25. junija do 5. julija 2021, leto dni pozneje jih bo gostilo drugo največje alžirsko mesto.