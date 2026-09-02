Slovenija na sredozemskih igrah še do dveh kolajn

Jadralka Alenka Valenčič je predzadnji tekmovalni dan sredozemskih iger, ki se končujejo v italijanskem Tarantu, v razredu ilca 6 ubranila drugo mesto in osvojila tretje slovensko srebro na teh igrah. Telovadka Teja Belak je bila bronasta na preskoku (13,400) za osemnajste slovenske stopničke.

Slovenija ima tako pred zadnjim dnevom po tri zlate in srebrne medalje ter dvanajst bronastih. V jadralni marini ob italijanski mornariški vojaški bazi je 20-letna Valenčič izjemno opravila drugi del tekmovanja, ki ga je začela nespodbudno, z 11. mestom v prvem plovu. V peti regati je prvič zmagala, nato ji je to uspelo še v sedmi in osmi regati. Po dveh drugih mestih je v torek po desetih regatah s četrtega napredovala na drugo mesto.

Prvo slovensko medaljo dneva je v gimnastiki osvojila izkušena Teja Belak. Pred njo sta bili Italijanka Benedetta Gava (13,675) in Grkinja Atanasia Mesiri (13,500). Ljubljančanka je bila prva v kvalifikacijah (13,575), v finalu pa je dobila nekaj nižjo oceno 13,400.

»Prvi skok se mi je ponesrečil, na konju so me 'ramena požrla' in sem imela v zraku občutek, da bom padla. Tako, da sploh ne vem, kako sem se izvlekla. Drugi skok pa sem zelo popravila, čeprav ocena ni bila višja kot v kvalifikacijah. Malo sem bila razočarana, ko sem videla oceno. A sem vesela, da sem se po prvem ponesrečenem skoku zbrala, kar mi prej ni pogosto uspevalo,« je povedala dvaintridesetletna Belak.

Letošnja in lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku je sredi avgusta v Zagrebu izpadla že v kvalifikacijah in ostala brez želenega osmega boja za odličja na evropskih prvenstvih. Mati dveh otrok je sicer doslej v karieri osvojila šest skupnih zmag svetovnega pokala na preskoku ter eno na gredi.

Sredozemske igre, ki se bodo končale jutri, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav s treh celin, Evrope, Afrike in Azije. Pred štirimi leti v Oranu v Alžiriji je Slovenija na SI osvojila 23 odličij.